Engie lance le projet éolien Serra do Assuruá au Brésil
information fournie par Zonebourse 18/12/2025 à 17:14
Ce complexe, composé de 188 éoliennes réparties sur 24 parcs éoliens pour une capacité installée totale de 846 MW, est aujourd'hui le plus grand projet éolien terrestre du Groupe dans le monde.
L'infrastructure comprend également 28 km de lignes de transmission, reliant le site au réseau électrique national.
"Serra do Assuruá démontre l'engagement et la capacité d'Engie à réaliser des projets industriels complexes, adaptés aux besoins locaux. Il reflète notre volonté de mener une transition énergétique inclusive et tournée vers les besoins du marché, au bénéfice des communautés locales tout en fournissant une énergie propre et fiable ", a déclaré Paulo Almirante, Directeur Général Adjoint d'Engie, en charge des activités Renewable & Flexible Power.
Valeurs associées
|22,0000 EUR
|Euronext Paris
|+0,96%
