Engie-Kocher a mis fin à ses fonctions avant la fin de son mandat

PARIS, 24 février (Reuters) - Engie ENGIE.PA annonce lundi dans un communiqué: * ENGIE-LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ISABELLE KOCHER A MIS FIN À SES FONCTIONS SANS ATTENDRE LE TERME DE SON MANDAT PRÉVU EN MAI * ENGIE-ISABELLE KOCHER A ÉGALEMENT DÉMISSIONNÉ DE SON MANDAT D'ADMINISTRATRICE Pour plus de détails, cliquez sur [ ] (Rédaction de Paris)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -3.46%