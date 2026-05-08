Engie, Fnac Darty, Voltalia...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Airbus
Airbus indique avoir livré un total de 67 appareils auprès de 39 clients au cours du mois d'avril. L'avionneur a aussi enregistré un total de 28 commandes brutes au cours du mois.
Engie
Dans un communiqué laconique, Engie a annoncé jeudi soir la finalisation de l'acquisition de 100% du distributeur d'électricité britannique UK Power Networks, près de deux mois avant le calendrier initialement prévu.
Fnac Darty
L'Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé hier avoir approuvé le projet d'offre publique déposé par EP FR Holdco, la société de Daniel Kretinsky, visant le distributeur.
Ramsay
Le géant de l'hospitalisation privée publie des résultats sur neuf mois marqués par une amélioration notable de sa performance opérationnelle. Si le chiffre d'affaires franchit la barre des 4 milliards d'euros, le groupe alerte sur l'insuffisance des tarifs publics face à l'inflation.
Stellantis
Stellantis a annoncé avec Leapmotor étudier l'extension de leur partenariat stratégique à travers plusieurs initiatives destinées à s'appuyer sur les premiers succès de leur collaboration.
Voltalia
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