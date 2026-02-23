Engie, FDJ United, Mauna Kea...les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - BAE Systems
BAE Systems annonce avoir validé plusieurs démonstrations d'attaque électromagnétique (EA) reposant sur une architecture modulaire, capable de neutraliser les défenses aériennes adverses et de perturber l'usage du spectre électromagnétique pour la coordination des opérations. Le prototype a été testé sous nacelle sur un avion d'essai représentant un drone de groupe 4 ou 5 (soit un appareil de plus de 600 kg pouvant voler jusqu'à 18 000 pieds pour le groupe 4 ou au-delà pour le groupe 5).
Le fabricant de stylos, rasoirs et autres articles promotionnels présentera ses résultats annuels.
Le spécialiste des titres-restaurant annoncera ses résultats annuels.
Engie met en service Assú Sol au Brésil, son plus grand parc solaire au monde. Le complexe photovoltaïque d'Assú Sol, un ensemble de 16 parcs est intégralement entré en service. Le Groupe a obtenu l'aval des autorités brésiliennes le 13 février 2026, à la suite de travaux achevés en décembre 2025 pour un montant total d'investissement de 3,3 milliards de R$.
La société spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables communiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.
FDJ UNITED annonce que son conseil d'administration, réuni le 18 février, a arrêté les comptes 2025 et proposera à l'assemblée générale du 23 avril 2026 le versement d'un dividende de 2,10 EUR par action, contre 2,05 EUR au titre de l'exercice 2024.
L'équipementier automobile dévoilera ses résultats annuels.
La société spécialisée dans les études de marché signalera ses résultats annuels.
Mauna Kea Technologies annonce l'obtention des enregistrements et autorisations réglementaires nécessaires à la commercialisation de son système Cellvizio en Suisse et au Royaume-Uni. Ces validations ouvrent l'accès à deux marchés reconnus pour leur expertise en gastro-entérologie interventionnelle et s'inscrivent dans la nouvelle organisation commerciale dévoilée le 4 février 2026 afin d'accélérer la croissance hors des Etats-Unis.
Le groupe chimique publiera ses résultats annuels.
Le fabricant de bouteilles et d'emballages en verre détaillera ses résultats annuels.
