Engie estime entre six et douze mois le temps nécessaire pour nommer une nouvelle direction générale

PARIS, 12 mai (Reuters) - Claire Waysand, directrice générale par intérim d'Engie ENGIE.PA , a déclaré mardi lors d'une conférence téléphonique avec les analystes que * ENGIE ESTIME TOUJOURS QUE LA RECHERCHE ET LA NOMINATION D'UNE NOUVELLLE DIRECTION GÉNÉRALE PRENDRA 6 À 12 MOIS * DEUX CABINETS DE RECRUTEMENT ONT ÉTÉ CHOISIS POUR SÉLECTIONNER LA FUTURE DIRECTION GÉNÉRALE * IL N'Y A AUCUN LIEN ENTRE LE RECOURS AU CHÔMAGE PARTIEL ET LA CAPACITÉ DU GROUPE À VERSER UN DIVIDENDE (Benjamin Mallet)

