Engie électrise le CAC 40, objectifs 2026 relevés et rachat de UKPN
En outre, à l'horizon 2028, l'énergéticien dit tabler sur un résultat net récurrent de 5,2 à 5,8 MdsEUR et un EBIT hors nucléaire de 10,3 à 11,3 MdsEUR. Selon Jefferies, qui a aussi apprécié les précisions sur le développement dans les centres de données, ces projections sont supérieures de 9% à celles du consensus. Cette progression est principalement portée par la contribution d'UKPN (UK Power Networks).
A partir de 2026, conformément à la trajectoire annoncée, Engie affirme qu'il "entre dans une nouvelle phase de croissance durable de ses résultats portée par la contribution de ses investissements, y compris dans les réseaux de distribution d'électricité, et son plan de performance, et ce malgré des conditions de marché de l'énergie plus faibles et une évolution défavorable des hypothèses de change". Le géant de l'énergie prévoit également un taux d'impôt plus bas sur la période.
Ces nouveaux objectifs ont été annoncés en parallèle de la publication ce matin de ses résultats sur l'exercice 2025. Ils sont restés stables, en baisse de 1%, au sommet de la fourchette annoncée mais légèrement en dessous des attentes. La hausse des ventes de gaz, portée par un hiver plus froid, n'a pas compensé le recul de l'hydroélectricité faute de pluie. L'EBIT 2025 hors nucléaire atteint 8,8 MdsEUR, contre 8,9 MdsEUR fin 2024. Le résultat net récurrent part du groupe s'établit à 3,8 MdsEUR, contre 4,1 MdsEUR un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a reculé de 0,7% en organique pour s'élever à 71,9 MdsEUR.
Suite à cette publication annuelle, Engie va proposer un dividende de 1,35 EUR par action au titre de l'année 2025, correspondant à un taux de distribution de 67% du résultat net récurrent part du groupe, sur la base du nombre actuel d'actions. Cette proposition sera soumise à l'approbation des actionnaires lors de l'Assemblée générale du 29 avril prochain.
Engie rachète UK Power Networks
De surcroît, Engie a confirmé qu'il allait racheter le distributeur britannique UK Power Networks pour 10,5 milliards de livres (12,05 MdsEUR). L'opération, attendue d'ici mi-2026, doit renforcer son positionnement dans l'électricité et accroître le bénéfice par action dès la première année. La cible appartient au groupe hongkongais CK Infrastructure Holdings.
Pour Engie, il s'agit de se protéger des à-coups géopolitiques qui secouent les marchés de l'énergie, en misant sur des actifs régulés aux revenus stables. Les réseaux de distribution garantissent des flux fixes, tandis que la demande devrait croître avec l'électrification des transports et de l'industrie en Europe.
Avec l'acquisition de UKPN, le groupe énergétique renforce ainsi massivement son segment d'activité "Réseaux", ce qui a sans doute rassuré les investisseurs ce jeudi matin. Les bénéfices futurs d'Engie pourraient être beaucoup plus solides et moins dépendants des crises énergétiques mondiales.
"Nous avions annoncé il y a près de deux ans notre volonté de renforcer notre présence dans les réseaux d'électricité, en particulier les réseaux de distribution... aujourd'hui, nous concrétisons réellement cette ambition", a souligné la directrice générale Catherine MacGregor.
Cette acquisition fera du Royaume-Uni le deuxième marché du groupe en EBIT, derrière la France. UK Power Networks exploite 192 000 km de lignes et alimente 8,5 millions de clients à Londres, dans le sud-est et l'est de l'Angleterre.
Le bureau d'études Jefferies accueille favorablement la transaction, qualifiée de "transformatrice", sur "un actif de distribution d'électricité britannique de premier ordre" et "acquis à une valorisation raisonnable et relutive sur le bénéfice par action".
"L'opération dans les réseaux électriques était un catalyseur attendu de longue date : cette publication est positive et devrait nettement renforcer l'attrait du dossier en Bourse", conclut l'analyste en charge du dossier.
De son côté, Oddo BHF explique que "la réalisation de cette opération conduira à une augmentation de la dette nette du groupe de 13 à 15 MdsEUR à fin 2026 et que le financement sera évolutif au cours des trois prochaines années".
Dans un premier temps, le groupe prévoit de financer cette opération par l'émission de dette et d'hybride pour 5 MdsEUR. A ceci s'ajoute une émission de fonds propres en vue de renforcer la structure de bilan de 3 MdsEUR ainsi qu'un programme de cessions de 4 MdsEUR à réaliser d'ici 2028.
