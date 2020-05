Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie devrait avoir un nouveau DG en poste en fin d'année Reuters • 14/05/2020 à 15:10









14 mai (Reuters) - Jean-Pierre Clamadieu, président du conseil d'administration d'Engie ENGIE.PA , a déclaré jeudi lors de l'assemblée générale des actionnaires: * QU'ENGIE DEVRAIT AVOIR UN NOUVEAU DG EN POSTE AVANT LA FIN DE CETTE ANNÉE * QUE LA CRISE DU CORONAVIRUS A CEPENDANT LIMITÉ LES CONTACTS AVEC DES DG POTENTIELS ET LA MOBILITÉ DE CERTAINS DIRIGEANTS-PDT (Benjamin Mallet)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +0.52%