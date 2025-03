Engie: de nouveaux projets dans les renouvelables aux USA information fournie par Cercle Finance • 24/03/2025 à 15:36









(CercleFinance.com) - Engie North America, la filiale nord-américaine d'Engie, a annoncé lundi une extension de son partenariat avec Ares Management, un fonds d'investissement américain spécialisé dans les infrastructures.



Aux termes de l'accord, Engie va exploiter trois nouveaux programmes solaires existants situés aux Etats-Unis, ainsi qu'un projet de stockage de batterie, représentant au total une capacité additionnelle de près d'un gigawatt (GW).



Dans un communiqué, le groupe explique que cette collaboration approfondie va lui permettre de faire face à la demande d'électricité croissante aux Etats-Unis, notamment concernant l'électricité propre.



Engie rappelle que son portefeuille dans les énergies renouvelables aux Etats-Unis et au Canada totalise pour l'instant 11 GW, soit en opération soit en cours de construction.



Au niveau mondial, Engie affiche actuellement des capacités dans les renouvelables ou le stockage de quelque 51 GW, avec l'objectif de les porter à 95 GW d'ici à 2030.





Valeurs associées ENGIE 17,5050 EUR Euronext Paris -0,26%