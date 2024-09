Engie conclut un partenariat avec Ares Management

(AOF) - Engie North America a conclu un partenariat avec le fonds Ares Management Infrastructure Opportunities (Ares) pour un portefeuille d'actifs de stockage et d'énergies renouvelables de 2,7 GW aux États-Unis. Cette transaction représente la plus grande vente de portefeuille opérationnel d'Engie aux États-Unis et l'une des plus importantes ventes réalisées dans le secteur des énergies renouvelables en termes de capacité totale. Engie conservera une participation majoritaire dans le portefeuille et continuera à exploiter et gérer les actifs.

Le portefeuille global de 2,7 GW se compose de 15 projets en exploitation dans Ercot, Miso, PJM et SPP, dont 53% sont solaires, 25% éoliens et 22% de capacité de stockage de batteries colocalisées.

Engie dispose actuellement de plus de 8 GW de production renouvelable en exploitation ou en construction aux États-Unis et au Canada. À l'échelle mondiale, le groupe aspire à ajouter 4 GW par an jusqu'en 2025, l'Amérique du Nord étant un contributeur important à cette croissance.

Cette transaction soutient la stratégie d'Engie en Amérique du Nord en recyclant simultanément le capital et en ajoutant un investisseur en infrastructures de premier plan au pool de partenaires sélectionnés d'Engie.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Services aux collectivités

Les enjeux du recyclage de l'eau

Selon un rapport du Forum économique mondial, la demande en eau va bondir de 55 % à l'horizon 2050. Or l'eau n'est recyclée qu'à 11% sur le plan mondial, avec de fortes disparités selon les pays : si ce taux atteint 89 % en Israël, il tombe à 15 % en Espagne. Il est même inférieur à 1 % en France ! La dirigeante de Veolia estime pourtant que le taux de 10 % visé à l'horizon 2030, dans le cadre du nouveau plan Eau annoncé par les autorités, est atteignable sous certaines conditions. Au premier rang se trouve la simplification administrative. Veolia s'engage à tripler sa production d'eau recyclée d'ici à 2030 pour la porter à 3 milliards de m3. Dans ce domaine, le leader mondial des services à l'environnement a renforcé son savoir-faire lors de son OPA sur l'ex-groupe Suez.