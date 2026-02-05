 Aller au contenu principal
Engie chute, JPMorgan estime que c'est le bon moment pour prendre ses bénéfices
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 17:29

Engie s'apprêtait à finir la séance de jeudi à la place de seconde plus mauvaise performance de l'indice CAC 40, plombé par une dégradation du conseil des analystes de JPMorgan, qui estiment que l'action n'est plus la "valeur incomprise" qu'elle a longtemps été.

A 17h15, l'action du groupe énergétique cédait 2,7% alors que l'indice parisien perdait autour de 0,7%.

D'après JPMorgan, le marché comprend désormais mieux le dossier, comme le montre la récente réduction de l'écart de valorisation que le cours accusait vis-à-vis de ses pairs, le titre se traitant aujourd'hui autour de 14 fois les bénéfices attendus pour 2026, contre 10 fois au début du mois d'octobre dernier.

Dans sa note, le bureau d'études rappelle que l'entreprise a régulièrement dépassé les attentes ces dernières années, et ce malgré un environnement difficile marqué par la baisse des prix et une forte volatilité.

En ce qui concerne l'avenir proche, le cabinet dit s'attendre à ce que la société publie des résultats 2025 situés dans le haut de la fourchette de ses objectifs, et qu'elle indique que 2026 devrait constituer le point bas au niveau de son résultat net.

Au-delà de 2026, JPMorgan dit tabler sur une croissance des bénéfices de l'ordre de 5% par an en 2027 et 2028, un scénario qui pourrait décevoir les investisseurs qui espéraient un rebond plus marqué après le creux attendu en 2026.

Même s'il dit rester positif sur les perspectives de croissance du groupe dans les énergies renouvelables, avec une création de valeur à la clé, le bureau d'études dit aussi avoir identifié un certain nombre de facteurs défavorables, comme l'euro fort et des prix à terme de l'électricité plus faibles qu'attendu en France.

Dans ce contexte, la bonne performance récente du titre nous paraît offrir une opportunité de prise de bénéfices, conclut JPMorgan, qui abaisse dans la foulée sa recommandation de "surpondérer" à "neutre", avec un objectif de cours de 24,5 euros, expliquant privilégier des sociétés affichant un potentiel de croissance des résultats plus élevé, en particulier RWE et SSE.

