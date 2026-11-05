Engie anticipe un RNPG annuel dans le haut de la fourchette

Conférence VivaTech consacrée à l'innovation et aux start-ups à Paris
Engie a ajusté jeudi à la hausse ses prévisions annuelles de bénéfices, l'énergéticien français citant la bonne performance des neuf premiers mois de l'année et la contribution de UK Power Networks.
"Malgré un environnement macroéconomique volatil, la solidité de notre modèle économique, la qualité de nos résultats, le déploiement discipliné de nos capitaux à un rythme soutenu, ainsi que la forte contribution de notre plan de performance nous permettent de poursuivre la mise en œuvre de notre stratégie de croissance", a déclaré Catherine MacGregor, directrice générale, citée dans un communiqué.
Le groupe confirme tabler sur un résultat net part du groupe (RNPG) annuel compris entre 4,9 et 5,5 milliards d’euros et un Ebit hors nucléaire compris entre 9,2 à 10,2 milliards d’euros, mais estime désormais qu'ils ressortiront dans le haut de leurs fourchettes respectives.
(Rédigé par Rihab Latrache, avec Forrest Crellin, édité par Augustin Turpin)
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