Engie anticipe un RNPG annuel dans le haut de la fourchette

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Engie ‌a ajusté jeudi à la hausse ​ses prévisions annuelles de bénéfices, l'énergéticien français citant la bonne performance des ​neuf premiers mois de l'année et la contribution ​de UK Power ⁠Networks.

"Malgré un environnement macroéconomique volatil, la ‌solidité de notre modèle économique, la qualité de nos résultats, ​le ‌déploiement discipliné de nos capitaux ⁠à un rythme soutenu, ainsi que la forte contribution de notre plan ⁠de performance ‌nous permettent de poursuivre la ⁠mise en œuvre de notre ‌stratégie de croissance", a déclaré ⁠Catherine MacGregor, directrice générale, citée ⁠dans un ‌communiqué.

Le groupe confirme tabler sur un ​résultat net part ‌du groupe (RNPG) annuel compris entre 4,9 et 5,5 milliards ​d’euros et un Ebit hors nucléaire compris entre 9,2 ⁠à 10,2 milliards d’euros, mais estime désormais qu'ils ressortiront dans le haut de leurs fourchettes respectives.

(Rédigé par Rihab Latrache, avec Forrest Crellin, édité par ​Augustin Turpin)