Engie annule son dividende et retire ses objectifs

1er avril (Reuters) - Engie ENGIE.PA a annoncé mercredi dans un communiqué : * ENGIE ANNONCE QU'IL RETIRE SES OBJECTIFS POUR 2020 EN RAISON DES INCERTITUDES LIÉES AU CORONAVIRUS, S'EXPRIMERA "EN TEMPS UTILE" SUR L'ACTUALISATION DE SES OBJECTIFS 2022. * ENGIE ANNULE ÉGALEMENT LE DIVIDENDE 2019 DE €0,80 PAR ACTION, AFFIRME SON ENGAGEMENT À VERSER UN DIVIDENDE À L'AVENIR. * L'IMPACT DE LA CRISE LIÉE AU CORONAVIRUS SUR LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT MONDIALE, LES CLIENTS DU GROUPE ET LA DEMANDE S'EST RÉVÉLÉ PLUS IMPORTANT QUE PRÉVU. * ENGIE-DES EFFETS DE CHANGE NÉGATIFS DEVRAIENT PESER SUR LES RÉSULTATS, NOTAMMENT EN RAISON DE LA BAISSE DE LA VALEUR DU REAL BRÉSILIEN. * ENGIE-LA PANDÉMIE DE COVID-19 DEVRAIT AVOIR DIFFÉRENTS NIVEAUX D'IMPACT SUR LES ACTIVITÉS DU GROUPE DU FAIT DE LEUR DIVERSITÉ. * ENGIE-CES IMPACTS SONT EN PARTIE COMPENSÉS PAR DES ACTIONS VISANT À RÉDUIRE LES CHARGES D'EXPLOITATION ET À RÉVISER LE CALENDRIER DE CERTAINS INVESTISSEMENTS. * ENGIE-L'AG DES ACTIONNAIRES SE DÉROULERA COMME PRÉVU LE 14 MAI 2020 SOUS FORME DE TÉLÉCONFÉRENCE. (Benjamin Mallet)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -4.63%