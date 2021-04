ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), société française des « CleanTech » au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie renouvelable décentralisée annonce avoir obtenu la réception en usine de la turbine de détente de gaz naturel de 2,5 MW que la société fournie à la société GRTgaz pour le projet Tenore et qui sera installée à Villiers-le-bel dans le Nord de Paris.

Cette réception en usine a été obtenue à la suite de tests concluants réalisés dans l'atelier d'Enertime à Courbevoie. Cette turbine qui est l'élément clé du Projet Tenore avait fait l'objet d'une commande en janvier 2019.

L'objectif du projet TENORE est de développer une solution technologique et de réaliser une installation pilote (première installation de ce type en France) de valorisation d'énergie fatale de détente de gaz naturel. En tant que gestionnaire de réseau gazier GRTgaz dispose de plus d'une centaine de postes de détentes, dont plus de 40 ont été identifiés à ce jour comme susceptible d'accueillir une installation de récupération d'énergie fatale.

L'Etat, dans le cadre du PIA opéré par l'ADEME, apporte un financement à hauteur de 2,75 M€ sous forme de subventions et d'avances remboursables, le solde étant financé par GRTgaz.

Gilles David, PDG d'ENERTIME, déclare : « le partenariat avec GRTgaz est pour nous un partenariat stratégique et exemplaire. Il associe un grand groupe de l'énergie à une PME innovante de la transition énergétique pour le développement et la mise en œuvre d'une solution novatrice dans l'efficacité énergétique du transport du gaz naturel. Cette solution dont les applications sont nombreuses en France comme à l'étranger permettra à terme à Enertime de prendre une place majeure sur le marché mondial de l'efficacité énergétique. À la suite de cette preuve de concept réussie, nous allons proposer cette technologie, aussi bien à GRTgaz et aux sociétés européennes dans le transport du gaz qu'à des sites industriels alimentés en gaz, en particulier sous forme de services énergétiques proposés par notre filiale Energie Circulaire »

À PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines thermodynamiques et des turbomachines pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable.

Avec un portefeuille de technologies propriétaires diversifiées et des compétences techniques multidisciplinaires, ENERTIME accompagne ses Clients et Partenaires industriels dans la mise en œuvre de solutions industrielles complexes pour la production d'énergie thermique ou électrique. Les machines ORC d'ENERTIME permettent de transformer de la chaleur en électricité, les Pompes à Chaleur produisent de la chaleur haute température avec de la chaleur plus basse température et de l'électricité. Les turbines de détente de gaz récupèrent l'énergie perdue dans les réseaux de distribution du gaz pour produire de l'électricité et du froid. Sur le marché ORC, ENERTIME est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus).

Basée en Ile de France, ENERTIME regroupe 33 collaborateurs dont 16 ingénieurs.

ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth. ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE. Plus d'informations sur www.enertime.com.

