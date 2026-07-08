Enerpac Tool Group s'envole grâce à l'accord de 472 millions de dollars avec le groupe SFE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 juillet - ** L'action du fabricant d'outils industriels Enerpac Tool Group EPAC.N a progressé de 7,84% à 37 dollars après la clôture ** EPAC va racheter SFE Group pour environ 472 millions de dollars en numéraire ** L'opération devrait avoir un effet relutif sur le BPA ajusté de l'exercice 2027; sa finalisation est prévue au premier trimestre de l'exercice 2027

** L'opération sera financée par la trésorerie disponible et par des emprunts dans le cadre de la ligne de crédit senior de la société

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse de 10,28% depuis le début de l'année