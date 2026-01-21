Energy Fuels rachète l'entreprise australienne Strategic Materials pour un montant de 300 millions de dollars

Le producteur d'uranium et de minéraux critiques Energy Fuels UUUUU.A va acquérir le producteur de terres rares Australian Strategic Materials

ASM.AX dans le cadre d'une transaction évaluant les capitaux propres de l'entreprise australienne à 447 millions de dollars australiens (300,88 millions de dollars), ont indiqué les deux parties dans des déclarations distinctes mercredi.

Dans le cadre de cette transaction, les actionnaires d'Australian Strategic Materials recevraient 0,053 action Energy Fuel pour chaque action ASM détenue, ainsi qu'un dividende spécial pouvant atteindre 0,13 dollar australien par action ASM, ce qui représente une valeur implicite totale de 1,60 dollar australien par action ASM. Cela représente une prime de 121 % par rapport à la clôture de l'action ASM le 20janvier.

La transaction, si elle se concrétise, créera un producteur mondial de terres rares de niveau intermédiaire en dehors de la Chine , avec une présence aux États-Unis, en Corée du Sud et en Australie.

Les éléments de terres rares sont essentiels pour les éoliennes et sont utilisés dans les véhicules électriques, les smartphones et les missiles, entre autres applications.

Les prix des terres rares ont augmenté alors que les pays occidentaux s'efforcent de réduire leur dépendance à l'égard de la Chine.En réaction, l 'Australie a envisagé un prix plancher et de nouveaux partenariats internationaux pour soutenir les projets relatifs aux terres rares et mettre en place des sources d'approvisionnement alternatives.

Actuellement, l'entreprise australienne Lynas Rare Earths

LYC.AX est le plus grand producteur mondial de terres rares en dehors de la Chine.

(1 dollar = 1,4857 dollars australiens)