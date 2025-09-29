Energy Fuels glisse après l'annonce de la vente d'obligations convertibles pour un montant de 550 millions de dollars

29 septembre -

** Les actions du mineur d'uranium et de terres rares Energy Fuels UUUU.A ont baissé de 6,8 % à 15,40 $ dans les échanges prolongés après l'annonce d'une augmentation de capital planifiée

** La société basée à Lakewood, Colorado, annonce un placement privé de 550 millions de dollars d'obligations convertibles à échéance 2031 ()

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour financer les dépenses de développement et le financement de projet pour la phase 2 de l'expansion du circuit de séparation des terres rares à l'usine de White Mesa, ainsi que le financement de projet pour son projet de sables minéraux lourds et de terres rares Donalden Australie, entre autres utilisations

** Elle a également l'intention d'utiliser une partie du produit pour payer le coût des appels plafonnés, des transactions dérivées utilisées pour aider à compenser la dilution potentielle

** Avec ~230,67 millions d'actions en circulation, la société a une capitalisation boursière de 3,8 milliards de dollars

** Les actions de UUUU ont terminé la séance du lundi en baisse de 1,1 % à 16,52 $, réduisant les gains de l'année à 222 %

** Sur 3 analystes couvrant UUUU, 2 notent "acheter" et 1 note "conserver"; le PT médian est de 11 $, selon les données de LSEG