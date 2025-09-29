 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Energy Fuels glisse après l'annonce de la vente d'obligations convertibles pour un montant de 550 millions de dollars
29 septembre -

** Les actions du mineur d'uranium et de terres rares Energy Fuels UUUU.A ont baissé de 6,8 % à 15,40 $ dans les échanges prolongés après l'annonce d'une augmentation de capital planifiée

** La société basée à Lakewood, Colorado, annonce un placement privé de 550 millions de dollars d'obligations convertibles à échéance 2031 ()

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour financer les dépenses de développement et le financement de projet pour la phase 2 de l'expansion du circuit de séparation des terres rares à l'usine de White Mesa, ainsi que le financement de projet pour son projet de sables minéraux lourds et de terres rares Donalden Australie, entre autres utilisations

** Elle a également l'intention d'utiliser une partie du produit pour payer le coût des appels plafonnés, des transactions dérivées utilisées pour aider à compenser la dilution potentielle

** Avec ~230,67 millions d'actions en circulation, la société a une capitalisation boursière de 3,8 milliards de dollars

** Les actions de UUUU ont terminé la séance du lundi en baisse de 1,1 % à 16,52 $, réduisant les gains de l'année à 222 %

** Sur 3 analystes couvrant UUUU, 2 notent "acheter" et 1 note "conserver"; le PT médian est de 11 $, selon les données de LSEG

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

