Energy Fuels en hausse après la signature par le gouvernement américain d'un prêt conditionnel de 725 millions de dollars

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18 juin - ** Les actions de la société minière Energy Fuels

UUUU.A progressent de 6,2 % à 16,25 dollars avant l'ouverture du marché

** Le gouvernement américain a signé un engagement de prêt conditionnel de 725 millions de dollars avec la société afin de stimuler le traitement national des éléments de terres rares

** Le Bureau des capitaux stratégiques (OSC) (du Département américain de la Guerre) indique que ce financement soutiendra l’expansion dans les domaines de la séparation et de la métallisation des terres rares, éléments clés de la production d’aimants permanents

** L’OSC précise que la société doit satisfaire à des exigences de diligence raisonnable sur les plans financier, juridique, technique et autres, sans fournir plus de détails

** À la dernière clôture, l’action affichait une hausse de 5,23 % depuis le début de l’année