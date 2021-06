Communiqué de presse ENERGISME



Energisme : Point sur l'activité.



Energisme présente ce jour un point sur son activité et l'évolution de sa situation de trésorerie.



Conformément à la feuille de route fixée, la priorité a été donnée au cours des derniers mois à l'intensification des efforts commerciaux sur les deux offres du Groupe et au maintien de

l'avancée technologique de ses solutions indispensable pour conserver son statut de Deeptech française :



N'Gage : plateforme intelligente totalement "Data Driven" dédiée à l'automatisation et au pilotage en temps réel de la performance énergétique, un enjeu au centre des préoccupations de l'ensemble des acteurs privés ou publics de l'économie. Le potentiel de cette offre est porté par l'urgente nécessité de réduire l'emprunte carbone de la planète, d'optimiser les dépenses énergétiques (électricité, gaz, eau) afin d'en préserver ses ressources, sujets sur lesquels Energisme est profondément engagé. N'Gage est un atout important pour les clients dans leur processus de transition énergétique et écologique.