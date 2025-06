ENERGISME : Nouvelle étape stratégique au service de la création de valeur

• Création de la filiale opérationnelle ECO-Hub (Energisme Connectivity Operator) dédiée aux activités d’analyse et d’optimisation de la performance énergétique d’ores et déjà rentable au 1er semestre 2025

• Objectif de valorisation des actifs via l’entrée de partenaires financiers et/ou industriels au capital des filiales ECO-Hub et Loamics pour soutenir leurs développements en minimisant les besoins de la société cotée



Energisme (FR0013399359 – Mnémo ALNRG), spécialiste des plateformes d’analyse et d’optimisation de la performance énergétique, dévoile aujourd'hui une nouvelle étape stratégique au service d’une meilleure création de valeur pour ses actionnaires.