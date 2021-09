Communiqué de presse ENERGISME.



L’étude du cabinet Verdantix confirme la pertinence de la solution Energisme et sa valeur ajoutée pour les entreprises qui cherchent à améliorer leur optimisation énergétique.



Les principaux éléments relevés par Verdantix confirment la valeur ajoutée de l’offre Energisme qui « repousse les limites de l’optimisation énergétique » grâce en particulier à :



- La richesse de ses capacités analytiques et de sa plateforme de données qui permettent aux entreprises de développer des algorithmes personnalisés.

- Des analyses puissantes pour la modélisation des tendances et des impacts

- Des capacités de modélisation prédictive pour améliorer le suivi et la mise en œuvre des actions