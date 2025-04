ENERGISME : INVITATION E-Réunion Mercredi 23 avril 2025 à 18h30

Energisme (FR0013399359 – Mnémo ALNRG), spécialiste des plateformes d’analyse et d’optimisation de la performance énergétique, annonce qu’elle tiendra une visioconférence, à l’occasion de la publication de ses résultats annuels 2024, le mercredi 23 avril 2025 de 18h30 à 19h30.



Ramez NASSER, Président Directeur Général

Jérôme KNAEPEN, Directeur Général Délégué

Et Wadie KIRHLAL, Directeur Administratif et Financier



répondront dans la mesure du possible et dans le respect des règles de communication financière des sociétés cotées, aux questions.



(INSCRIPTION OBLIGATOIRE)



La conférence inclura une session de questions/réponses sur la base des questions posées via le formulaire d’inscription et sur l’adresse : investisseurs@energisme.com



Retrouvez l'intégralité du communiqué ainsi que le lien d'inscription ci-dessous :