Communiqué de presse ENERGISME



Développement de l’entreprise et évolution de la gouvernance.



L’entreprise, s’est jusqu’à présent principalement concentrée sur le développement de ses solutions logicielles N’Gage et Loamics. Aujourd’hui, la maturité et la complémentarité de ces deux solutions ouvrent une nouvelle étape pour Energisme centrée désormais sur le développement commercial à grande échelle.

2021 a été une année de construction et de croissance significative.

Cela s’est traduit par la structuration de ses équipes de vente, le développement de la notoriété de ses deux solutions ainsi que la constitution d’un réseau de partenaires composé d’entreprises de services numériques, d’intégrateurs, de sociétés de conseil en transformation digitale et d’éditeurs de logiciels.

Energisme a reçu un accueil très favorable du marché, des contrats clients et des accords partenaires déjà signés feront l’objet d’une communication prochaine.