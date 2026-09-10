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ENERGISME : Début de cotation des actions Energisme regroupées
information fournie par Actusnews 10/09/2026 à 08:00
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Energisme (FR0013399359 – Mnémo ALNRG) annonce la cotation à compter de ce jour de ses actions issues du regroupement initié en juillet dernier.

Pour rappel, la Société a procédé à un regroupement d'actions, à raison de 1 action nouvelle contre 1 000 anciennes. Les actions regroupées conservent le même code Mnémonique (ALNRG). Le code ISIN des actions nouvelles regroupées est FR001401A702.

En application des articles L. 228-6-1 et R. 228-12 du Code de Commerce, à l'expiration d'une période de 30 jours à compter du 9 septembre 2026, les actions nouvelles qui n'ont pu être attribuées individuellement et correspondant à des droits formant rompus seront vendues en Bourse par les intermédiaires financiers et les sommes provenant de la vente seront réparties proportionnellement aux droits formant rompus des titulaires de ces droits.

Energisme : la donnée au cœur de la performance métier

Depuis plus de vingt ans, Energisme développe des plateformes de données destinées à transformer les informations complexes en décisions à forte valeur ajoutée.

Le Groupe valorise aujourd'hui son savoir-faire au travers de deux plateformes technologiques au service de besoins métiers critiques :

  • ECO-HUB , dédiée à la donnée énergétique, à son exploitation par l'intelligence artificielle et à l'optimisation de la performance des bâtiments et des infrastructures ;
  • LOAMICS , dédiée à la structuration et à la valorisation des données de santé pour la recherche, les industriels et les acteurs de santé.

Grâce à ces deux plateformes verticales, Energisme rend possible la montée en puissance de l'intelligence artificielle en fournissant ce qui constitue son principal facteur différenciant : des données propriétaires, fiables, structurées, historisées et enrichies par une expertise métier.

Cotée sur Euronext Growth Paris (ALNRG), l'action Energisme est éligible au PEA et au PEA-PME.

Plus d'informations sur : energisme.com/investisseurs

CONTACTS

ENERGISME

investisseurs@energisme.com

ACTUS finance & communication

energisme@actus.fr


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Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/100155-alnrg_cp_fin_regroupement_2026.pdf

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