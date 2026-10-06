Energies propres : Google signe un contrat de 20 ans avec Constellation Energy

Google (filiale d'Alphabet) et Constellation Energy (entreprise américaine de production et de distribution d'énergie) ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique dans les énergies propres. Cet accord permettra d'injecter 890 mégawatts (MW) de nouvelle capacité nucléaire sur le réseau électrique PJM pour répondre à la demande croissante et renforcer la stabilité du réseau.

Il s'agit d'un contrat d'achat d'électricité sur 20 ans permettra de financer de nouveaux équipements dans 11 centrales nucléaires de Constellation Energy situées dans l'Illinois, en Pennsylvanie et dans le New Jersey. Aucun montant n'a été dévoilé sur ce contrat.

Ces améliorations augmenteront leur rendement pour produire davantage d'énergie fiable. Il s'agit d'une capacité entièrement nouvelle qui vient s'ajouter à la production globale du réseau.

Cet accord préserve environ 4 400 emplois existants, crée près de 7 200 emplois dans le bâtiment pendant les travaux et représente plus de 4,3 milliards de dollars d'investissements de la part de Constellation Energy.

En parallèle, les deux entreprises ont signé un contrat d'approvisionnement de 15 ans portant sur 2 700 MW supplémentaires issus du parc de Constellation Energy. Ce montage financier garantit que ces centrales continueront d'alimenter le marché PJM en électricité.

Le réseau PJM est le plus grand gestionnaire de réseau électrique régional aux Etats-Unis, qui supervise le marché de l'électricité dans 13 Etats de l'Est américain.

Par ailleurs, le producteur américain d'énergie a choisi Google Cloud et Gemini Enterprise dans le cadre d'une alliance technologique de 5 ans. L'objectif est d'utiliser l'intelligence artificielle pour accélérer le déploiement des capacités, optimiser la distribution d'énergie, réduire les coûts des futures infrastructures et sécuriser le réseau électrique.

Accélérer la capacité du réseau grâce à l'augmentation de puissance des centrales

Face à l'explosion de la demande nationale en électricité (industrie, électrification et infrastructures numériques), la modernisation des centrales nucléaires existantes offre une solution rapide pour injecter des mégawatts propres et stables. En modernisant les turbines, les générateurs de vapeur et les systèmes de contrôle numérique, ces améliorations génèrent des gains de capacité majeurs, sans les délais de plusieurs années ni les goulots d'étranglement liés à la construction de nouvelles installations.

Les 890 MW supplémentaires issus de ce partenariat équivalent à la production de plusieurs petits réacteurs modulaires (SMR) ou d'un grand réacteur traditionnel. Ce projet s'inscrit directement dans les objectifs du programme fédéral UPRISE, qui encourage les partenariats public-privé pour maximiser la production d'électricité propre à partir des infrastructures nucléaires américaines actuelles.

Une croissance responsable de la consommation d'électricité sur le réseau PJM

Cet accord répond directement à la proposition "Bring Your Own Power" de PJM. Il montre comment les grands consommateurs d'énergie peuvent accompagner le développement de leur activité en augmentant l'offre globale d'électricité, sans contrainte réglementaire ou étatique.

Cette approche respecte l'engagement de protection des consommateurs (White House Ratepayer Protection Pledge) : Google apporte de nouvelles capacités sur le réseau pour couvrir sa propre croissance sans alourdir la facture des particuliers.

Google et Constellation ont également défini un cadre de travail pour évaluer de futurs projets de production propre, de stockage et de gestion de la demande à travers les États-Unis. L'objectif est d'identifier de nouvelles technologies et structures commerciales pour accompagner la croissance de Google, en donnant la priorité à la région PJM à court terme.