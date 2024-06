Energean vend ses actifs pétroliers et gaziers à Carlyle

(AOF) - La société d'investissement mondiale Carlyle va acquérir un portefeuille d'actifs d'exploration et de production auprès d'Energean plc, une société basée à Londres qui se concentre sur le développement des ressources dans la région méditerranéenne. La transaction est soumise aux approbations réglementaires habituelles. Cette transaction apportera à Carlyle un portefeuille diversifié d'actifs gaziers hautement stratégiques, dont la production attendue équivaut à 47 000 barils de pétrole par jour et qui sont exploités en Italie, en Égypte et en Croatie.

Le portefeuille comprend des intérêts dans Cassiopea, le plus grand champ gazier d'Italie en termes de réserves, et Abu Qir, l'un des plus grands centres de production de gaz en Égypte.

