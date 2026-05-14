Eneos va racheter la participation de Chevron dans la raffinerie de Singapour ainsi que ses actifs asiatiques pour 2,2 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des commentaires tout au long du texte) par Trixie Yap et Yuka Obayashi

Eneos Holdings 5020.T a annoncé jeudi qu'elle allait racheter la participation de 50 % détenue par le géant américain Chevron dans Singapore Refining Company (SRC) ainsi que d'autres actifs en Asie du Sud-Est et en Australie pour près de 2,2 milliards de dollars, marquant ainsi sa première incursion dans le secteur du raffinage hors du Japon.

La transaction, qui comprend les actifs de Chevron au Vietnam, en Australie, aux Philippines et en Malaisie, devrait être finalisée en 2027, a indiqué Eneos. Chevron cherchait à céder ses actifs de raffinage et de stockage en Asie afin de rationaliser ses opérations et de réduire ses coûts.

« Cet investissement représente une étape importante dans le renforcement de la plateforme commerciale qui relie le Japon à l’Asie du Sud-Est et à l’Océanie, tout en réunissant les atouts concurrentiels développés sur chaque marché afin de faire passer la croissance de notre groupe à la vitesse supérieure », a déclaré Miyata Tomohide, directeur général d’Eneos Holdings.

Eneos exploite neuf complexes de raffinage au Japon, dont une coentreprise avec PetroChina 0857.HK .

Cette annonce confirme une information publiée précédemment par Reuters selon laquelle la vente devrait être conclue d'ici mai.

CESSION DE CHEVRON

SRC exploite une raffinerie d'une capacité de 290 000 barils par jour à Singapour, et l'autre moitié de la société est détenue par PetroChina 0857.HK par l'intermédiaire de sa filiale, Singapore Petroleum Co.

« Cet accord reflète l'approche rigoureuse de Chevron en matière de gestion de son portefeuille international », a déclaré Andy Walz, président de la division aval, intermédiaire et chimique de Chevron.

La cession de la participation de SRC est la deuxième transaction majeure dans le secteur du raffinage au sein de la plaque tournante pétrolière asiatique, après la vente par Shell

SHEL.L de son complexe de raffinage et pétrochimique de Bukom en 2024.

Auparavant, Chevron avait cédé ses stations-service de Hong Kong au raffineur thaïlandais Bangchak Corp pour 270 millions de dollars.

La vente inclut le terminal de Penjuru et l'usine de lubrifiants de Chevron à Singapour, qui dispose d'une capacité de stockage d'environ 400 000 mètres cubes, soit l'équivalent d'environ 2,5 millions de barils de pétrole.

Selon les analystes, la reprise d'un terminal de carburant dans l'un des plus grands centres mondiaux de stockage et de mélange de pétrole permettra d'étendre les capacités commerciales de l'entreprise, en particulier en matière de carburants raffinés.

« Ce sera une décision stratégique importante pour Eneos afin de se développer en aval, étant donné que son marché intérieur au Japon est saturé et devrait décliner », a déclaré Sushant Gupta, directeur de la recherche sur le raffinage et les huiles pour la région Asie-Pacifique chez Wood Mackenzie, faisant référence au déclin à long terme de la demande au Japon dû à la baisse de la population.

« Ce n’est pas seulement la raffinerie, mais tout ce qui va avec qui rendra l’accord plus attractif. »

Morgan Stanley a été mandaté par Chevron pour gérer la vente de la participation dans la raffinerie et d'autres actifs en Asie.