ENENSYS TECHNOLOGIES : Résultats semestriels 2026 : Retour à la croissance - Rentabilité pénalisée par un mix d'activité moins favorable - Free cash-flow positif - Poursuite du désendettement

Le Groupe ENENSYS Technologies, spécialiste mondial des solutions efficientes de distribution de contenus et de connectivité pour le Media & Entertainment et les Critical Communications, Defense & Space, annonce la publication de ses résultats semestriels 2026.

Données en M€ (ayant fait l'objet d'une revue limitée) S1 2025 S1 2026 Chiffre d'affaires 4,90 5,92 Marge brute (CA-achats consommés) [1] 3,83 4,21 Taux de marge brute 78% 71% Autres produits 0,65 0,53 Charges externes (1,90) (1,96) Charges de personnel (3,20) (3,55) EBITDA (0,62) (0,77) DAP (0,33) (0,37) Résultat opérationnel courant (ROC) (0,95) (1,14) Résultat opérationnel (0,95) (1,15) Résultat financier (0,04) (0,01) Impôts (0,02) (0,02) Résultat net (1,02) (1,18)

ENENSYS Technologies renoue avec la croissance au premier semestre 2026, avec un chiffre d'affaires de 5,9 M€, en hausse de 20,8%, porté principalement par le pôle « Media & Entertainment ». Dans le même temps « Critical Communications, Defense & Space » enregistre ses premiers succès. Les résultats restent toutefois globalement similaires à ceux de l'an dernier, notamment en raison d'un mix d'activité moins favorable, marqué par une part plus importante de hardware.

L'EMEA (+61% à 3,6 M€) porte l'essentiel de la croissance du semestre, notamment grâce à un contrat majeur au Royaume-Uni et à la poursuite des déploiements en Italie. La France (stable à 1,2 M€) confirme la solidité de son activité, tout en bénéficiant de premières commandes prometteuses dans le New Space. Sur les autres zones, l'Asie Pacifique (-33,2% à 0,6 M€) est pénalisée par l'absence de projets majeurs, tandis que l'Amérique Latine (+390% à 0,2 M€) commence à bénéficier des investissements commerciaux du Groupe. L'Amérique du Nord (-35% à 0,3 M€) reste en retrait dans l'attente de décisions d'investissement sur plusieurs projets en cours.

Résultats semestriels proches de ceux du 1 er semestre 2025

Le mix d'activité incorpore sur ce semestre une composante « hardware » nettement plus importante que sur les semestres précédents, entraînant mécaniquement une pression sur la marge brute . Le taux de marge brute s'établit ainsi à 71,0% du chiffre d'affaires , en recul de 7 points par rapport au 1 er semestre 2025.

Les charges opérationnelles ont légèrement augmenté sous l'effet principalement d'une hausse de 0,4 M€ des charges de personnel , à 3,6 M€, liée à la progression des effectifs sur la fin de l'exercice 2025. Les charges externes sont restées quant à elles quasi stables. Les frais de recherche et de développement sont intégralement comptabilisés en charges et représentent 1,8 M€ sur le semestre.

Compte tenu de ces éléments, l'EBITDA ressort à -0,8 M€ (vs -0,6 M€ au 1 er semestre 2025) malgré la hausse de l'activité.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements et provisions de 0,4 M€, le résultat opérationnel courant ressort à -1,1 M€ . Le résultat opérationnel est au même niveau en l'absence de charges non courantes. Le résultat net intègre un résultat financier à l'équilibre et une charge marginale d'impôt pour ressortir également à -1,2 M€.

Génération de trésorerie en hausse – Poursuite de la réduction de l'endettement net

Les flux de trésorerie générés par l'activité sur ce semestre ressortent à +1,3 M€ sous l'effet d'une capacité d'autofinancement de -0,7 M€ et d'une nette amélioration du Besoin en Fonds de Roulement de 2,0 M€ liée à la bonne gestion des stocks, à l'utilisation du factor et à l'encaissement du CIR sur ce semestre.

Les investissements sont restés à un niveau très faible permettant à ENENSYS de générer un free cash-flow nettement positif de +1,3 M€ sur le premier semestre.

L'endettement financier net se réduit à 3,6 M€ au 30 juin 2026, à comparer à 4,9 M€ au 31 décembre 2025. Hors dettes locatives (IFRS 16) de 2,2 M€, il ressort à 1,4 M€. La trésorerie disponible s'élève à 3,7 M€ (vs 2,5 M€ au 31 décembre 2025) .

Perspectives 2026

ENENSYS Technologies aborde le second semestre avec vigilance, alors que les incertitudes géopolitiques et économiques continuent à la fois de peser fortement sur les décisions d'investissement et de prolonger les cycles de décision de ses clients.

Pôle « Media & Entertainment » :

Sur ce pôle, deux évènements majeurs ont animé le début du second semestre :

SET Expo 2026 (São Paulo, 18-20 août) : le salon a suscité beaucoup d'intérêt pour la solution globale pour la nouvelle norme DTV+ (packager, gateway, modulateur MIMO, monitoring). Cette offre est déjà opérationnelle sur plusieurs stations au Brésil, comme Globo, le premier groupe média du Brésil et l'un des plus grands d'Amérique Latine (Rio de Janeiro/São Paulo) et EBC / TV Câmara (Brasilia). Sur le salon, Rede Record TV, le deuxième réseau de TV gratuite du Brésil, a aussi annoncé le déploiement des équipements d'ENENSYS sur trois nouvelles stations DTV+ (São Paulo, Rio de Janeiro et Brasilia), ainsi que Rede CNT pour une station à São Paulo.

le salon a suscité beaucoup d'intérêt pour la solution globale pour la nouvelle norme DTV+ (packager, gateway, modulateur MIMO, monitoring). Cette offre est déjà opérationnelle sur plusieurs stations au Brésil, comme Globo, le premier groupe média du Brésil et l'un des plus grands d'Amérique Latine (Rio de Janeiro/São Paulo) et EBC / TV Câmara (Brasilia). Sur le salon, Rede Record TV, le deuxième réseau de TV gratuite du Brésil, a aussi annoncé le déploiement des équipements d'ENENSYS sur trois nouvelles stations DTV+ (São Paulo, Rio de Janeiro et Brasilia), ainsi que Rede CNT pour une station à São Paulo. IBC (Amsterdam, 11-14 septembre) : Cet événement majeur a également confirmé l'engouement du marché pour les solutions DTV+. Le Groupe a ainsi été distingué lors des IBC Innovation Awards 2026 en tant que Technology Partner du projet de Globo, lauréat dans la catégorie « Content Everywhere ». Cette distinction vient saluer l'excellence technique du déploiement de DTV+ réalisé avec Globo au Brésil. Par ailleurs, la nouvelle version de StreamProbe dédiée au monitoring ST 2110, le nouveau standard des studios de production, a suscité un vif intérêt commercial tout au long du salon.

L'équipe commerciale travaille activement pour transformer le pipeline en revenus sur les prochains trimestres.

Pôle « Critical Communications, Defense & Space » :

Axe Critical Communications : ENENSYS renforce sa visibilité sur un marché Public Safety en pleine mutation technologique, porté par la migration progressive des réseaux TETRA/TETRAPOL vers les standards 4G/5G. Cette transition devrait se traduire par la publication d'appels d'offres majeurs dans les prochains mois, constituant autant d'opportunités de développement pour le Groupe sur ce segment stratégique.

: ENENSYS renforce sa visibilité sur un marché Public Safety en pleine mutation technologique, porté par la migration progressive des réseaux TETRA/TETRAPOL vers les standards 4G/5G. Cette transition devrait se traduire par la publication d'appels d'offres majeurs dans les prochains mois, constituant autant d'opportunités de développement pour le Groupe sur ce segment stratégique. Axes Defense et New Space : ENENSYS Technologies a participé ce trimestre à plusieurs événements majeurs du secteur spatial : les Assises du New Space (7-8 juillet), le Sommet International sur l'Espace (9-10 septembre) et les ESA Industry Space Days (16-17 septembre). La signature de contrats pionniers est une première étape vers la signature de contrats stratégiques portant sur la fourniture de la technologie de connectivité satellitaire du Groupe aux futures constellations LEO, dans les domaines de la défense comme du spatial commercial. Cela confirme le potentiel de croissance sur le segment du New Space, ainsi que sur un marché stratégique, régalien et européen. Le modèle économique associé à ces activités offre par ailleurs des perspectives de revenus récurrents sur plusieurs années.

Cette dynamique renforce le positionnement d'ENENSYS sur des marchés stratégiques à forte valeur ajoutée, porteurs de perspectives de développement à moyen terme.

[1] Chiffre d'affaires – achats consommés

Prochain rendez- vous : Publication du chiffre d'affaires annuel 2026 le 21 janvier 2027

À propos du Groupe ENENSYS Technologies :

Expert international en solutions de distribution de contenus, le Groupe ENENSYS Technologies déploie son savoir-faire autour de deux activités complémentaires : le pôle Media & Entertainment (NextGen Broadcast : diffusion terrestre et satellite nouvelle génération, Advanced Streaming et publicité ciblée, supervision et sécurisation des flux vidéo) et le pôle Critical Communications, Defense & Space (communications critiques et connectivité satellitaire) .

Avec 100 M€ investis en R&D depuis sa création, le Groupe est reconnu pour ses solutions d'optimisation et de sécurisation des flux critiques. À travers ses marques ENENSYS et TestTree, il sert plus de 1,2 milliard d'utilisateurs dans le monde. En 2025, le Groupe a généré 10,6 M€ de chiffre d'affaires, confirmant sa forte empreinte internationale (77 % du CA).

Contacts Guillaume Le Floch

Relations Investisseurs/Analystes

Tél : 01.53.67.36.70

enensys@actus.fr Fatou-Kiné N'Diaye

Relations Presse

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fndiaye@actus.fr