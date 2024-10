ENENSYS TECHNOLOGIES : Résultats semestriels 2024 en nette amélioration : Chiffre d'affaires en croissance de +39% - EBITDA positif à 0,9 M EUR et résultat net bénéficiaire de 0,6 M EUR - Free cash-flow en hausse, à 0,8 M EUR

Le Groupe ENENSYS Technologies, spécialiste mondial de la diffusion vidéo numérique et de l'insertion de publicité ciblée, annonce la publication de ses résultats semestriels 2024.

Données en M€ S1 2023 S1 2024 Variation Chiffre d'affaires 5,4 7,6 +2,2 M€ Marge brute (CA-achats consommés) 4,3 5,7 +1,4 M€ Taux de marge brute 78% 75% Autres produits 0,9 0,7 Charges externes (2,1) (1,9) Charges de personnel (3,2) (3,5) EBITDA (0,1) 0,9 +1,0 M€ DAP (0,3) (0,3) Résultat opérationnel courant (ROC) (0,4) 0,6 +1,0 M€ Résultat opérationnel (0,4) 0,6 +1,0 M€ Résultat financier (0,1) 0,1 Impôts (0,0) (0,0) Résultat net (0,6) 0,6 +1,2 M€

ENENSYS Technologies réalise, malgré un contexte économique toujours délicat, un bon premier semestre 2024 marqué par une forte croissance de l'activité et une amélioration de l'ensemble des indicateurs économiques grâce aux choix stratégiques opérés et à une gestion opérationnelle rigoureuse.

Le chiffre d'affaires du premier semestre 2024 s'élève à 7,6 M€ en hausse de +39%. Cette performance s'appuie notamment sur les bonnes dynamiques enregistrées en EMEA (4,6 M€ soit +33%), en France (1,7 M€ soit +80%) et en Amérique du Sud (0,3 M€ soit +390%), autour de nombreux projets de diffusion terrestre ou satellitaire. L'Asie (0,8 M€ soit +4.5%) est restée solide tandis que l'Amérique du Nord (0,2 M€ soit -29%) est restée atone, pénalisé par le report renouvelé de projets notamment dans l'ATSC 3.0.

EBITDA en forte progression et résultat net bénéficiaire

La marge brute s'établit à 75,0% du chiffre d'affaires , un niveau toujours élevé bien qu'en léger recul de 3 points par rapport au premier semestre 2023 en raison d'un mix produits moins favorable.

Les charges externes sont très bien contenues et diminuent de 0,2 M€ à 1,9 M€. Les charges de personnel progressent à 3,5 M€, soit +0,3 M€ par rapport au premier semestre 2023, en rapport avec la croissance de l'activité. Pour rappel, les frais de recherche et de développement sont intégralement comptabilisés en charges et représentent 2,2 M€ sur le semestre.

La forte croissance de l'activité et la bonne gestion des charges opérationnelles permettent au Groupe de générer un EBITDA positif au 1 er semestre. L'EBITDA ressort à 0,9 M€ en progression de 1,0 M€ par rapport au 1 er semestre 2023, représentant 11,8% du chiffre d'affaires.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements et provisions de 0,3 M€, le résultat opérationnel courant progresse également de +1,0 M€ à 0,6 M€ , redevenant positif. Le résultat opérationnel s'élève également à 0,6 M€ avec l'absence de charges non courantes.

Le résultat net intègre un résultat financier légèrement positif (+0.1 M€) pour ressortir à 0,6 M€.

Génération de trésorerie en hausse – Poursuite de la réduction de l'endettement net

Les flux de trésorerie générés par l'activité sur ce semestre ressortent à +0,9 M€ sous l'effet d'une capacité d'autofinancement de 1,0 M€ et d'une légère augmentation du Besoin en Fonds de Roulement (-0,1 M€). Les investissements sont restés à un niveau très faible (0,1 M€). Sur le premier semestre, ENENSYS génère ainsi un free cash-flow nettement positif de 0,8 M€ .

Le Groupe a procédé à des rachats d'actions en propre pour 0,1 M€, destinées à être distribuées aux collaborateurs dans une logique de fidélisation.

L'endettement financier net se réduit à 5,4 M€ au 30 juin 2024, à comparer à 5,7 M€ au 31 décembre 2023. Hors dettes locatives (IFRS 16) de 2,9 M€, il ressort à 2,4 M€. La trésorerie disponible s'élève à 3,8 M€ (vs 3,4 M€ au 31 décembre 2023) permettant au Groupe de largement faire face à tous ses engagements à court terme.

ENENSYS dispose ainsi d'une structure financière saine pour poursuivre son développement.

Perspectives 2024 solides malgré le contexte

ENENSYS continue ainsi de tout mettre en œuvre pour poursuivre sa trajectoire vertueuse à court et moyen terme dans un contexte économique toujours incertain. Le Groupe entend notamment capitaliser sur ses offres diversifiées et innovantes qui visent à rendre plus efficace et moins couteuses en OPEX les diffusions et la distribution des contenus des clients.

Le Groupe s'appuiera sur ses derniers succès, notamment sur la TNT UHD qui a été une première mondiale en France lors des jeux olympiques et paralympiques (cf communiqué ). Ce projet illustre notamment la pertinence de la solution « bestseller » One Beam plébiscitée par de nombreux clients.

Mi-septembre, le Groupe était de plus présent au salon international IBC à Amsterdam, un des rendez-vous incontournables du secteur avec le NAB . Ce millésime a été l'un des meilleurs depuis qu'ENENSYS y participe avec une hausse des contacts clients ou prospects et de nombreuses opportunités identifiées.

ENENSYS a présenté sur son stand ses dernières innovations en matière de streaming de services linéaires et de VOD par satellite (StarStream), et les versions cloud de ses solutions de tête de réseau de télévision premium de nouvelle génération, de publicité ciblée pour la télévision linéaire et de mesure de la qualité de service et d'expérience (QoS & QoE) vidéo.

Des démonstrations des solutions ENENSYS ont également eu lieu sur les stands de partenaires comme AWS (Amazon Web Services), Eutelsat ou encore l'organisme DVB.

Le Groupe vient par ailleurs de nommer Ralph Bachofen au poste de directeur général US/Canada. Cumulant près de 20 ans d'expérience dans les écosystèmes de la TNT et de la télévision par câble aux États-Unis, Ralph Bachofen a comme mission d'accélérer le développement dans cette zone à fort potentiel (cf communiqué ).

ENENSYS entend ainsi récolter les fruits de ses actions commerciales et vise à confirmer la trajectoire engagée depuis plusieurs semestres.

Prochain rendez- vous : Publication du chiffre d'affaires annuel 2024 le 23 janvier 2025

À propos du Groupe ENENSYS Technologies :

Depuis plus de 20 ans, le Groupe ENENSYS Technologies accompagne ses clients internationaux dans l'évolution des usages et des technologies. ENENSYS propose des solutions hautement innovantes permettant une distribution efficiente des contenus au service de plusieurs écosystèmes : Publicité ciblée, Streaming, Diffusion Terrestre, Communications Satellite et Communications Critiques. Fort d'environ 60 M€ investis dans la Recherche et Développement sur les 10 dernières années, le Groupe bénéficie d'une réputation d'excellence pour les solutions d'optimisation, de sécurisation et de monétisation des flux vidéo. Les solutions sont commercialisées au travers de deux marques - ENENSYS et TestTree – et touchent plus de 1,2 milliard de téléspectateurs dans le monde. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 12,1 M€ en 2023 dont 80% à l'International.

Contacts Guillaume Le Floch

Relations Investisseurs/Analystes

Tél : 01.53.67.36.70

enensys@actus.fr Fatou-Kiné N'Diaye

Relations Presse

Tél : 01.53.67.36.34

fndiaye@actus.fr