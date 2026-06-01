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ENENSYS TECHNOLOGIES : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 25 au 29 mai 2026 dans le cadre du programme de rachat d'actions
information fournie par Actusnews 01/06/2026 à 19:15

PRESENTATION AGREGEE PAR JOUR ET PAR MARCHE

Nom de l'émetteur Code Identifiant
de l'émetteur 		Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
LEI de l'émetteur Code ISIN (ISO 6166) MIC code (ISO 10383)
ENENSYS Technologies 969500LYW7BY1FPKLN92 26/05/2026 FR0013330792 4 279 1,225 ALXP
ENENSYS Technologies 969500LYW7BY1FPKLN92 27/05/2026 FR0013330792 3 074 1,212 ALXP
ENENSYS Technologies 969500LYW7BY1FPKLN92 28/05/2026 FR0013330792 5 464 1,337 ALXP
ENENSYS Technologies 969500LYW7BY1FPKLN92 29/05/2026 FR0013330792 3 904 1,366 ALXP

À propos du Groupe ENENSYS Technologies :

Expert international en solutions de distribution de contenus, le Groupe ENENSYS Technologies déploie son savoir-faire autour de deux activités complémentaires : le Media & Entertainment (NextGen Broadcast : terrestre et satellite, Streaming et Publicité ciblée) et le pôle Critical Communications, Defense & Space .

Avec 100 M€ investis en R&D depuis sa création, le Groupe est reconnu pour ses solutions d'optimisation et de sécurisation des flux critiques. À travers ses marques ENENSYS et TestTree, il sert plus de 1,2 milliard d'utilisateurs dans le monde. En 2025, le Groupe a généré 10,6 M€ de chiffre d'affaires, confirmant sa forte empreinte internationale (77 % du CA).

Contacts
Guillaume Le Floch
Relations Investisseurs/Analystes
Tél : 01.53.67.36.70
enensys@actus.fr 		Fatou-Kiné N'Diaye
Relations Presse
Tél : 01.53.67.36.34
fndiaye@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : ym1tY5mcamudlZ5uY5WZnGKYmW1nxWiUm5SXmZNpaZ+VcGqWnJdlZ5eeZnJpmW1v
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/98489-enensys-rachat-du-25-au-29-mai-2026.pdf

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ENENSYS TECHNO
1,2500 EUR Euronext Paris -3,85%
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