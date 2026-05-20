ENENSYS TECHNOLOGIES : COMPTE-RENDU D'ASSEMBLEE GENERALE DU 19 MAI 2026

L'Assemblée Générale Mixte d'ENENSYS Technologies s'est réunie le 19 mai à 11h00 au siège social de la société, sous la présidence de M. Régis Le Roux, Président du Conseil d'administration.

Les actionnaires ont approuvé à l'unanimité toutes les résolutions dont celle autorisant le Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation, à mettre en œuvre un programme de rachat d'actions au cours des 18 prochains mois. Le descriptif de ce programme est mis en ligne sur le site de la société dans l'espace investisseurs.

A la suite de cette Assemblée Générale, le Conseil d'administration s'est réuni et a décidé d'activer le programme de rachat d'action à partir du 26 mai 2026 et a par ailleurs constaté la caducité des BSA détenus par AT&T Corp, annulant de facto tout dilution potentielle pour les actionnaires.

Prochain rendez- vous : Publication du chiffre d'affaires semestriel 2026 le 23 juillet 2026 après bourse

À propos du Groupe ENENSYS Technologies :

Expert international en solutions de distribution de contenus, le Groupe ENENSYS Technologies déploie son savoir-faire autour de deux activités complémentaires : le Media & Entertainment (NextGen Broadcast : terrestre et satellite, Streaming et Publicité ciblée) et le pôle Critical Communications, Defense & Space .

Avec 100 M€ investis en R&D depuis sa création, le Groupe est reconnu pour ses solutions d'optimisation et de sécurisation des flux critiques. À travers ses marques ENENSYS et TestTree, il sert plus de 1,2 milliard d'utilisateurs dans le monde. En 2025, le Groupe a généré 10,6 M€ de chiffre d'affaires, confirmant sa forte empreinte internationale (77 % du CA).

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