ENENSYS TECHNOLOGIES : Chiffre d'affaires en 2025 : 10,6 M EUR

Le Groupe ENENSYS Technologies, spécialiste mondial de la diffusion vidéo numérique et de l'insertion de publicité, publie son chiffre d'affaires annuel 2025.

Données auditées M€ 2024 2025 Variation France 2,52 2,40 -4,8% EMEA 9,41 5,49 -41,6% Amérique du Nord 0,55 0,83 +51,3% Amérique Latine 0,62 0,37 -39,9% Asie-Pacifique 1,95 1,52 -22,2% CA consolidé 15,05 10,61 -29,5%

Après un exercice 2024 bien orienté, l'exercice 2025 s'est inscrit dans un environnement de marché nettement moins porteur. Les incertitudes économiques, déjà présentes au niveau mondial, ont été amplifiées par les perturbations liées aux droits de douane et par les tensions géopolitiques, pesant logiquement sur le climat des affaires dans toutes les zones géographiques. En conséquence, de nombreux projets ont été décalés.

Dans ce contexte, le Groupe réalise un chiffre d'affaires de 10,61 M€, dont 5,71 M€ au second semestre, en recul de -29,5 %, une évolution accentuée par la base de comparaison particulièrement élevée de 2024. L'attention a été portée sur la maitrise des charges ce qui limitera l'impact sur la rentabilité du Groupe.

Répartition du chiffre d'affaires par zones géographiques

En France, l'activité est restée très solide à 2,40 M€ soutenue par des projets dans le secteur de la diffusion terrestre et OTT avec ses principaux clients historiques.

La zone EMEA, après la croissance enregistrée en 2024, est en recul (-41% à 5,49 M€) en raison notamment de la moindre contribution de l'Italie et de l'Espagne avec la fin de projets majeurs en diffusion terrestre. Dans un climat plus attentiste, le Groupe a continué de bénéficier de sa visibilité paneuropéenne et au Moyen Orient avec des facturations dans plus de 35 pays.

En Amérique du Nord, le Groupe affiche une progression de +51% à 0,83 M€, soutenu par le gain de nouveaux clients.

L'Asie-Pacifique contribue au chiffre d'affaires pour 1,52 M€ (vs 1,95 M€) poursuivant le déploiement de plusieurs projets dans plusieurs pays comme l'Australie, l'Indonésie ou aux Philippines.

Enfin, l'Amérique Latine est également en retrait (-40% à 0,37 M€) dans une phase de transition commerciale. La contribution en 2025 est centrée essentiellement sur le Mexique avec le déploiement de solutions de publicité ciblée « AdsReach ». Le Brésil sera l'un des relais de croissance avec plusieurs projets autour de la norme DTV+ déjà signés ou identifiés qui devraient soutenir l'activité dans les prochains mois.

Atterrissage sur la rentabilité

Dans ce contexte, le Groupe a été particulièrement vigilant sur la maitrise de ses charges afin de limiter l'impact de la baisse d'activité sur sa rentabilité. L'EBITDA du second semestre devrait se situer à l'équilibre.

Au 31 décembre 2025, le Groupe dispose d'une trésorerie disponible à 2,7 M€ qui lui permet d'aborder sereinement 2026.

Perspectives

L'environnement de marché reste globalement inchangé sur le début de l'exercice 2026, marqué toujours par un attentisme sur les décisions d'investissement. ENENSYS Technologies aborde cependant 2026 avec l'ambition de récolter les fruits des actions commerciales menées depuis plusieurs mois.

Sur ses activités historiques, le Groupe poursuit activement ses actions à l'échelle mondiale, avec des développements significatifs en cours au Brésil ainsi que sur d'autres territoires stratégiques. Par ailleurs, le Groupe renforce son organisation commerciale avec la nomination de Clément Cezard en tant que Directeur Commercial EMEA-APAC. Fort d'une longue expérience dans le secteur du streaming, il a précédemment occupé des fonctions clés chez Netflix, Deezer et Molotov.

Le Groupe table également sur une accélération de son développement sur l'activité Critical Communications et Defense & Space, après avoir renforcé sa visibilité en 2025 en participant à des salons internationaux dédiés ou en rejoignant des alliances comme Alliance NewSpace France, IRISPACE et le cluster EDEN. En « Critical Communications », le Groupe a notamment commencé à livrer en novembre, son produit ccBOX, un réseau de communications critiques 4G/5G « tout-en-un » portable, intégrant cœur de réseau, RAN et capacités multicast (eMBMS/5GMBS) pour tester et démontrer des services Mission Critical partout dans le monde. Le produit a notamment été présenté à Agurre 2025 (cf communiqué ). Le Groupe sera présent au Mobile World Congress début mars à Barcelone.

Le Groupe vise ainsi un rebond de son activité en 2026 tout en conservant une gestion rigoureuse de ses charges.

Prochain rendez- vous : Publication des résultats annuels 2025 le 9 avril 2026 après bourse

À propos du Groupe ENENSYS Technologies :

Expert international en solutions de distribution de contenus, le Groupe ENENSYS Technologies déploie son savoir-faire autour de deux activités complémentaires : le Media & Entertainment (Publicité ciblée, Streaming, Diffusion Terrestre et Satellite) et le pôle Critical Communications, Defense & Space .

Avec 100 M€ investis en R&D depuis sa création, le Groupe est reconnu pour ses solutions d'optimisation et de sécurisation des flux critiques. À travers ses marques ENENSYS et TestTree, il sert plus de 1,2 milliard d'utilisateurs dans le monde. En 2025, le Groupe a généré 10,6 M€ de chiffre d'affaires, confirmant sa forte empreinte internationale (77 % du CA).

Contacts Guillaume Le Floch

Relations Investisseurs/Analystes

Tél : 01.53.67.36.70

enensys@actus.fr Fatou-Kiné N'Diaye

Relations Presse

Tél : 01.53.67.36.34

fndiaye@actus.fr