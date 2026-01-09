ENENSYS TECHNOLOGIES : Bilan semestriel de liquidité au 31 décembre 2025

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société ENENSYS TECHNOLOGIES (FR0013330792 – ALNN6 FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2025 :
- 14 598 titres
- 40 083,77 Euros en espèce
Au cours du 2 nd semestre 2025, il a été négocié un total de :
|ACHAT
|97 069 titres
|102 523,73 EUR
|290 transactions
|VENTE
|106 928 titres
|118 112,87 EUR
|353 transactions
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 24 457 titres
- 25 733,90 Euros en espèce
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 04/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 68 985 titres
- 13 722,32 Euros en espèce
TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
À propos du Groupe ENENSYS Technologies :
. Depuis plus de 20 ans, le Groupe ENENSYS Technologies accompagne ses clients internationaux dans l'évolution des usages et des technologies. ENENSYS propose des solutions hautement innovantes permettant une distribution efficiente des contenus au service de plusieurs écosystèmes : Publicité ciblée, Streaming, Diffusion Terrestre, Communications Satellite et Communications Critiques. Fort d'environ 100 M€ investis dans la Recherche et Développement depuis sa création, le Groupe bénéficie d'une réputation d'excellence pour les solutions d'optimisation, de sécurisation et de monétisation des flux vidéo. Les solutions sont commercialisées au travers de deux marques - ENENSYS et TestTree – et touchent plus de 1,2 milliard de téléspectateurs dans le monde. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 15,1 M€ en 2024 dont 83% à l'International.
|Contacts
|
Guillaume Le Floch
Relations Investisseurs/Analystes
Tél : 01.53.67.36.70
enensys@actus.fr
|
Fatou-Kiné N'Diaye
Relations Presse
Tél : 01.53.67.36.34
fndiaye@actus.fr
ANNEXES
|Achats
|Vente
|ALNN6 FP
|nombre de Transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en EUR
|nombre de Transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en EUR
|Total
|290
|97 069
|102 523,73
|353
|106 928
|118 112,87
|20250701
|6
|1 880
|2 136,76
|2
|8
|9,59
|20250702
|1
|1
|1,17
|6
|2 711
|3 221,07
|20250703
|1
|1
|1,26
|9
|4 261
|5 607,16
|20250704
|4
|1 491
|1 936,20
|1
|1
|1,35
|20250707
|1
|1
|1,35
|1
|1
|1,35
|20250708
|1
|1
|1,26
|1
|1
|1,26
|20250709
|2
|611
|797,36
|4
|1 491
|2 002,06
|20250710
|2
|631
|826,61
|4
|1 411
|1 901,71
|20250711
|3
|685
|906,95
|4
|1 361
|1 854,73
|20250714
|3
|1 241
|1 626,75
|2
|501
|676,35
|20250715
|2
|175
|227,53
|2
|131
|174,23
|20250716
|2
|2
|2,58
|6
|2 051
|2 762,39
|20250717
|1
|1
|1,47
|10
|3 631
|5 440,92
|20250718
|2
|721
|1 077,90
|4
|991
|1 528,85
|20250721
|2
|721
|1 077,90
|3
|831
|1 280,15
|20250722
|3
|1 361
|2 005,34
|2
|351
|531,74
|20250723
|1
|1
|1,46
|5
|1 331
|2 004,66
|20250724
|6
|3 251
|4 631,10
|1
|1
|1,50
|20250725
|11
|7 171
|7 242,71
|1
|1
|1,01
|20250728
|4
|1 741
|1 758,41
|1
|1
|1,01
|20250729
|5
|2 291
|2 328,24
|1
|1
|1,04
|20250730
|2
|711
|689,75
|5
|2 531
|2 644,90
|20250731
|2
|731
|731,03
|4
|1 861
|1 929,88
|20250801
|2
|761
|764,83
|1
|1
|1,03
|20250804
|1
|1
|0,99
|2
|671
|687,74
|20250805
|2
|661
|661,01
|2
|651
|670,51
|20250806
|2
|206
|207,04
|2
|26
|26,89
|20250807
|2
|301
|302,51
|1
|1
|1,01
|20250808
|2
|711
|718,11
|1
|1
|1,01
|20250811
|5
|3 011
|2 977,66
|1
|1
|1,01
|20250812
|1
|1
|1,00
|1
|1
|1,00
|20250813
|2
|621
|621,03
|1
|1
|1,03
|20250814
|2
|176
|172,48
|4
|2 091
|2 105,73
|20250815
|3
|1 211
|1 208,68
|1
|1
|1,03
|20250818
|1
|1
|1,03
|4
|1 901
|1 960,23
|20250819
|2
|51
|51,03
|3
|1 633
|1 690,91
|20250820
|2
|721
|724,63
|2
|501
|518,53
|20250821
|4
|1 651
|1 635,00
|1
|1
|1,00
|20250822
|2
|691
|670,27
|3
|1 572
|1 580,08
|20250825
|2
|309
|305,92
|1
|1
|1,00
|20250826
|1
|1
|1,01
|11
|6 001
|6 519,71
|20250827
|4
|1 761
|1 976,77
|2
|2
|2,33
|20250828
|3
|1 361
|1 487,66
|4
|1 581
|1 797,66
|20250829
|4
|1 761
|1 853,48
|1
|1
|1,08
|20250901
|3
|935
|978,72
|2
|2
|2,16
|20250902
|3
|1 331
|1 361,79
|7
|3 091
|3 367,09
|20250903
|6
|3 048
|3 187,09
|1
|1
|1,10
|20250904
|2
|691
|708,31
|2
|9
|9,50
|20250905
|1
|1
|1,05
|1
|1
|1,05
|20250908
|1
|1
|1,10
|6
|2 831
|3 117,20
|20250909
|2
|801
|853,07
|2
|438
|479,58
|20250910
|2
|318
|337,09
|1
|1
|1,07
|20250911
|1
|1
|1,07
|2
|581
|633,27
|20250912
|1
|1
|1,09
|3
|611
|666,29
|20250915
|1
|1
|1,09
|4
|1 471
|1 635,79
|20250916
|4
|1 711
|1 848,94
|3
|1 131
|1 272,99
|20250917
|3
|1 011
|1 094,27
|2
|17
|18,96
|20250918
|2
|731
|785,85
|1
|1
|1,10
|20250919
|2
|721
|767,89
|1
|1
|1,09
|20250922
|2
|104
|110,76
|2
|42
|45,96
|20250923
|2
|441
|469,69
|2
|681
|745,69
|20250924
|2
|421
|452,60
|2
|114
|125,96
|20250925
|1
|1
|1,08
|4
|1 791
|1 991,63
|20250926
|3
|856
|922,76
|1
|1
|1,08
|20250929
|1
|1
|1,07
|1
|1
|1,07
|20250930
|2
|72
|77,76
|1
|1
|1,08
|20251001
|1
|1
|1,09
|2
|471
|522,79
|20251002
|2
|265
|290,18
|1
|1
|1,10
|20251003
|6
|3 121
|3 270,63
|1
|1
|1,08
|20251006
|4
|2 091
|2 031,86
|3
|831
|861,06
|20251007
|3
|1 011
|960,96
|1
|1
|0,96
|20251008
|3
|1 011
|913,61
|1
|1
|0,91
|20251009
|3
|1 281
|1 121,40
|6
|3 768
|3 506,49
|20251010
|1
|1
|0,90
|4
|1 241
|1 203,90
|20251013
|1
|1
|0,97
|8
|3 902
|3 926,72
|20251014
|4
|1 901
|1 859,39
|2
|444
|448,42
|20251015
|1
|1
|0,97
|4
|1 711
|1 705,92
|20251016
|2
|831
|814,38
|2
|240
|239,98
|20251017
|2
|669
|655,62
|1
|1
|0,98
|20251020
|2
|801
|784,98
|1
|1
|0,98
|20251021
|1
|1
|0,98
|6
|2 554
|2 553,18
|20251022
|3
|1 521
|1 525,01
|4
|1 601
|1 676,26
|20251023
|2
|831
|831,01
|3
|1 268
|1 312,89
|20251024
|5
|2 731
|2 647,12
|2
|326
|334,15
|20251027
|1
|1
|0,95
|4
|1 581
|1 544,01
|20251028
|1
|1
|0,99
|2
|251
|250,99
|20251029
|5
|2 771
|2 617,83
|1
|1
|0,97
|20251030
|3
|1 541
|1 413,97
|3
|1 531
|1 456,83
|20251031
|1
|1
|0,93
|4
|1 751
|1 668,41
|20251103
|1
|1
|0,97
|2
|641
|621,77
|20251104
|2
|741
|696,54
|1
|1
|0,94
|20251105
|2
|881
|810,54
|1
|1
|0,94
|20251106
|2
|871
|787,39
|1
|1
|0,91
|20251107
|1
|1
|0,91
|2
|601
|550,51
|20251110
|2
|446
|396,96
|4
|1 501
|1 403,41
|20251111
|1
|1
|0,96
|2
|118
|113,28
|20251112
|1
|1
|0,96
|2
|271
|260,16
|20251113
|1
|1
|0,97
|3
|1 001
|974,67
|20251114
|1
|1
|0,99
|2
|251
|248,49
|20251117
|1
|1
|0,99
|4
|1 601
|1 584,99
|20251118
|2
|791
|751,46
|1
|1
|0,96
|20251119
|1
|1
|0,97
|3
|1 301
|1 261,97
|20251120
|1
|1
|0,96
|3
|1 171
|1 130,66
|20251121
|6
|4 171
|3 898,43
|1
|1
|0,99
|20251124
|1
|1
|0,99
|2
|251
|248,49
|20251125
|1
|1
|0,98
|1
|1
|0,98
|20251126
|1
|1
|0,94
|1
|1
|0,94
|20251127
|1
|1
|0,97
|2
|611
|592,67
|20251128
|2
|201
|193,76
|3
|1 311
|1 299,92
|20251201
|2
|771
|747,91
|2
|561
|563,81
|20251202
|1
|1
|0,97
|4
|1 451
|1 440,69
|20251203
|4
|2 151
|2 092,63
|1
|1
|0,99
|20251204
|1
|1
|0,95
|1
|1
|0,95
|20251205
|2
|781
|726,36
|2
|241
|236,16
|20251208
|1
|1
|0,98
|2
|761
|745,78
|20251209
|1
|1
|0,96
|3
|1 321
|1 301,86
|20251210
|1
|1
|0,99
|8
|3 101
|3 205,78
|20251211
|1
|1
|1,07
|4
|1 231
|1 325,82
|20251212
|2
|798
|833,93
|2
|421
|452,56
|20251215
|2
|961
|1 004,25
|1
|1
|1,05
|20251216
|1
|1
|1,04
|1
|1
|1,04
|20251217
|1
|1
|1,04
|4
|1 211
|1 292,19
|20251218
|1
|1
|1,07
|3
|941
|1 012,07
|20251219
|2
|481
|502,65
|2
|411
|441,80
|20251222
|2
|240
|252,00
|11
|3 351
|3 830,50
|20251223
|3
|977
|1 142,98
|4
|831
|1 003,68
|20251224
|3
|1 758
|2 067,09
|4
|881
|1 077,29
|20251225
|0
|0
|0,00
|0
|0
|0,00
|20251226
|0
|0
|0,00
|0
|0
|0,00
|20251229
|5
|2 981
|3 452,15
|1
|1
|1,20
|20251230
|2
|71
|80,97
|2
|2
|2,34
|20251231
|1
|1
|1,17
|5
|1 174
|1 388,70
