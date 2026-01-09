ENENSYS TECHNOLOGIES : Bilan semestriel de liquidité au 31 décembre 2025

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société ENENSYS TECHNOLOGIES (FR0013330792 – ALNN6 FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2025 :

14 598 titres

40 083,77 Euros en espèce

Au cours du 2 nd semestre 2025, il a été négocié un total de :

ACHAT 97 069 titres 102 523,73 EUR 290 transactions VENTE 106 928 titres 118 112,87 EUR 353 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

24 457 titres

25 733,90 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 04/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

68 985 titres

13 722,32 Euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

À propos du Groupe ENENSYS Technologies :

. Depuis plus de 20 ans, le Groupe ENENSYS Technologies accompagne ses clients internationaux dans l'évolution des usages et des technologies. ENENSYS propose des solutions hautement innovantes permettant une distribution efficiente des contenus au service de plusieurs écosystèmes : Publicité ciblée, Streaming, Diffusion Terrestre, Communications Satellite et Communications Critiques. Fort d'environ 100 M€ investis dans la Recherche et Développement depuis sa création, le Groupe bénéficie d'une réputation d'excellence pour les solutions d'optimisation, de sécurisation et de monétisation des flux vidéo. Les solutions sont commercialisées au travers de deux marques - ENENSYS et TestTree – et touchent plus de 1,2 milliard de téléspectateurs dans le monde. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 15,1 M€ en 2024 dont 83% à l'International.

Contacts Guillaume Le Floch

Relations Investisseurs/Analystes

Tél : 01.53.67.36.70

enensys@actus.fr Fatou-Kiné N'Diaye

Relations Presse

Tél : 01.53.67.36.34

fndiaye@actus.fr

ANNEXES

Achats Vente ALNN6 FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 290 97 069 102 523,73 353 106 928 118 112,87 20250701 6 1 880 2 136,76 2 8 9,59 20250702 1 1 1,17 6 2 711 3 221,07 20250703 1 1 1,26 9 4 261 5 607,16 20250704 4 1 491 1 936,20 1 1 1,35 20250707 1 1 1,35 1 1 1,35 20250708 1 1 1,26 1 1 1,26 20250709 2 611 797,36 4 1 491 2 002,06 20250710 2 631 826,61 4 1 411 1 901,71 20250711 3 685 906,95 4 1 361 1 854,73 20250714 3 1 241 1 626,75 2 501 676,35 20250715 2 175 227,53 2 131 174,23 20250716 2 2 2,58 6 2 051 2 762,39 20250717 1 1 1,47 10 3 631 5 440,92 20250718 2 721 1 077,90 4 991 1 528,85 20250721 2 721 1 077,90 3 831 1 280,15 20250722 3 1 361 2 005,34 2 351 531,74 20250723 1 1 1,46 5 1 331 2 004,66 20250724 6 3 251 4 631,10 1 1 1,50 20250725 11 7 171 7 242,71 1 1 1,01 20250728 4 1 741 1 758,41 1 1 1,01 20250729 5 2 291 2 328,24 1 1 1,04 20250730 2 711 689,75 5 2 531 2 644,90 20250731 2 731 731,03 4 1 861 1 929,88 20250801 2 761 764,83 1 1 1,03 20250804 1 1 0,99 2 671 687,74 20250805 2 661 661,01 2 651 670,51 20250806 2 206 207,04 2 26 26,89 20250807 2 301 302,51 1 1 1,01 20250808 2 711 718,11 1 1 1,01 20250811 5 3 011 2 977,66 1 1 1,01 20250812 1 1 1,00 1 1 1,00 20250813 2 621 621,03 1 1 1,03 20250814 2 176 172,48 4 2 091 2 105,73 20250815 3 1 211 1 208,68 1 1 1,03 20250818 1 1 1,03 4 1 901 1 960,23 20250819 2 51 51,03 3 1 633 1 690,91 20250820 2 721 724,63 2 501 518,53 20250821 4 1 651 1 635,00 1 1 1,00 20250822 2 691 670,27 3 1 572 1 580,08 20250825 2 309 305,92 1 1 1,00 20250826 1 1 1,01 11 6 001 6 519,71 20250827 4 1 761 1 976,77 2 2 2,33 20250828 3 1 361 1 487,66 4 1 581 1 797,66 20250829 4 1 761 1 853,48 1 1 1,08 20250901 3 935 978,72 2 2 2,16 20250902 3 1 331 1 361,79 7 3 091 3 367,09 20250903 6 3 048 3 187,09 1 1 1,10 20250904 2 691 708,31 2 9 9,50 20250905 1 1 1,05 1 1 1,05 20250908 1 1 1,10 6 2 831 3 117,20 20250909 2 801 853,07 2 438 479,58 20250910 2 318 337,09 1 1 1,07 20250911 1 1 1,07 2 581 633,27 20250912 1 1 1,09 3 611 666,29 20250915 1 1 1,09 4 1 471 1 635,79 20250916 4 1 711 1 848,94 3 1 131 1 272,99 20250917 3 1 011 1 094,27 2 17 18,96 20250918 2 731 785,85 1 1 1,10 20250919 2 721 767,89 1 1 1,09 20250922 2 104 110,76 2 42 45,96 20250923 2 441 469,69 2 681 745,69 20250924 2 421 452,60 2 114 125,96 20250925 1 1 1,08 4 1 791 1 991,63 20250926 3 856 922,76 1 1 1,08 20250929 1 1 1,07 1 1 1,07 20250930 2 72 77,76 1 1 1,08 20251001 1 1 1,09 2 471 522,79 20251002 2 265 290,18 1 1 1,10 20251003 6 3 121 3 270,63 1 1 1,08 20251006 4 2 091 2 031,86 3 831 861,06 20251007 3 1 011 960,96 1 1 0,96 20251008 3 1 011 913,61 1 1 0,91 20251009 3 1 281 1 121,40 6 3 768 3 506,49 20251010 1 1 0,90 4 1 241 1 203,90 20251013 1 1 0,97 8 3 902 3 926,72 20251014 4 1 901 1 859,39 2 444 448,42 20251015 1 1 0,97 4 1 711 1 705,92 20251016 2 831 814,38 2 240 239,98 20251017 2 669 655,62 1 1 0,98 20251020 2 801 784,98 1 1 0,98 20251021 1 1 0,98 6 2 554 2 553,18 20251022 3 1 521 1 525,01 4 1 601 1 676,26 20251023 2 831 831,01 3 1 268 1 312,89 20251024 5 2 731 2 647,12 2 326 334,15 20251027 1 1 0,95 4 1 581 1 544,01 20251028 1 1 0,99 2 251 250,99 20251029 5 2 771 2 617,83 1 1 0,97 20251030 3 1 541 1 413,97 3 1 531 1 456,83 20251031 1 1 0,93 4 1 751 1 668,41 20251103 1 1 0,97 2 641 621,77 20251104 2 741 696,54 1 1 0,94 20251105 2 881 810,54 1 1 0,94 20251106 2 871 787,39 1 1 0,91 20251107 1 1 0,91 2 601 550,51 20251110 2 446 396,96 4 1 501 1 403,41 20251111 1 1 0,96 2 118 113,28 20251112 1 1 0,96 2 271 260,16 20251113 1 1 0,97 3 1 001 974,67 20251114 1 1 0,99 2 251 248,49 20251117 1 1 0,99 4 1 601 1 584,99 20251118 2 791 751,46 1 1 0,96 20251119 1 1 0,97 3 1 301 1 261,97 20251120 1 1 0,96 3 1 171 1 130,66 20251121 6 4 171 3 898,43 1 1 0,99 20251124 1 1 0,99 2 251 248,49 20251125 1 1 0,98 1 1 0,98 20251126 1 1 0,94 1 1 0,94 20251127 1 1 0,97 2 611 592,67 20251128 2 201 193,76 3 1 311 1 299,92 20251201 2 771 747,91 2 561 563,81 20251202 1 1 0,97 4 1 451 1 440,69 20251203 4 2 151 2 092,63 1 1 0,99 20251204 1 1 0,95 1 1 0,95 20251205 2 781 726,36 2 241 236,16 20251208 1 1 0,98 2 761 745,78 20251209 1 1 0,96 3 1 321 1 301,86 20251210 1 1 0,99 8 3 101 3 205,78 20251211 1 1 1,07 4 1 231 1 325,82 20251212 2 798 833,93 2 421 452,56 20251215 2 961 1 004,25 1 1 1,05 20251216 1 1 1,04 1 1 1,04 20251217 1 1 1,04 4 1 211 1 292,19 20251218 1 1 1,07 3 941 1 012,07 20251219 2 481 502,65 2 411 441,80 20251222 2 240 252,00 11 3 351 3 830,50 20251223 3 977 1 142,98 4 831 1 003,68 20251224 3 1 758 2 067,09 4 881 1 077,29 20251225 0 0 0,00 0 0 0,00 20251226 0 0 0,00 0 0 0,00 20251229 5 2 981 3 452,15 1 1 1,20 20251230 2 71 80,97 2 2 2,34 20251231 1 1 1,17 5 1 174 1 388,70