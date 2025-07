ENENSYS TECHNOLOGIES : Bilan semestriel de liquidité au 30 juin 2025

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société ENENSYS TECHNOLOGIES (FR0013330792 – ALNN6 FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2025 :

24 457 titres

25 733,90 Euros en espèce

Au cours du 1 er semestre 2025, il a été négocié un total de :

ACHAT 96 889 titres 109 733,75 EUR 294 transactions VENTE 90 438 titres 105 619,42 EUR 288 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

18 006 titres

30 761,36 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 04/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

68 985 titres

13 722,32 Euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

À propos du Groupe ENENSYS Technologies :

. Depuis plus de 20 ans, le Groupe ENENSYS Technologies accompagne ses clients internationaux dans l'évolution des usages et des technologies. ENENSYS propose des solutions hautement innovantes permettant une distribution efficiente des contenus au service de plusieurs écosystèmes : Publicité ciblée, Streaming, Diffusion Terrestre, Communications Satellite et Communications Critiques. Fort d'environ 100 M€ investis dans la Recherche et Développement depuis sa création, le Groupe bénéficie d'une réputation d'excellence pour les solutions d'optimisation, de sécurisation et de monétisation des flux vidéo. Les solutions sont commercialisées au travers de deux marques - ENENSYS et TestTree – et touchent plus de 1,2 milliard de téléspectateurs dans le monde. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 15,1 M€ en 2024 dont 83% à l'International.

ANNEXES

Achats Vente ALNN6 FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 294 96 889 109 733,75 288 90 438 105 619,42 20250101 0 0 0,00 0 0 0,00 20250102 1 1 1,04 11 5 451 5 669,04 20250103 3 1 681 1 622,49 1 1 1,05 20250106 3 1 461 1 410,77 4 1 131 1 120,27 20250107 1 1 1,00 2 451 464,50 20250108 2 1 111 1 116,58 8 2 371 2 508,23 20250109 2 961 1 057,13 2 401 459,13 20250110 3 1 911 2 092,43 1 1 1,13 20250113 2 47 49,85 3 751 845,69 20250114 2 881 995,57 3 741 881,67 20250115 3 1 751 2 004,80 2 261 313,20 20250116 2 33 37,99 2 471 565,19 20250117 2 841 983,97 1 1 1,17 20250120 8 4 911 5 591,60 2 291 349,20 20250121 2 752 846,01 3 621 711,23 20250122 7 3 524 3 911,41 2 490 568,37 20250123 2 101 113,14 6 3 491 4 046,84 20250124 6 2 771 3 155,96 1 1 1,16 20250127 1 1 1,15 2 761 875,15 20250128 2 537 585,33 3 1 171 1 371,79 20250129 2 651 768,18 1 1 1,18 20250130 1 1 1,15 1 1 1,15 20250131 4 2 071 2 257,76 1 1 1,11 20250203 2 311 323,51 1 1 1,11 20250204 1 1 1,13 1 1 1,13 20250205 1 1 1,04 1 1 1,04 20250206 1 1 1,03 1 1 1,03 20250207 1 1 1,10 1 1 1,10 20250210 1 1 1,10 1 1 1,10 20250211 1 1 1,06 3 1 501 1 635,86 20250212 1 1 1,10 3 1 431 1 588,10 20250213 2 200 218,05 1 1 1,14 20250214 5 2 801 3 042,97 1 1 1,12 20250217 1 1 1,12 1 1 1,12 20250218 1 1 1,10 2 771 848,10 20250219 1 1 1,10 2 741 815,10 20250220 1 1 1,11 1 1 1,11 20250221 1 1 1,10 2 711 782,10 20250224 1 1 1,10 2 701 771,10 20250225 1 1 1,09 1 1 1,09 20250226 1 1 1,08 1 1 1,08 20250227 1 1 1,10 1 1 1,10 20250228 1 1 1,10 1 1 1,10 20250303 1 1 1,07 1 1 1,07 20250304 2 681 755,91 1 1 1,11 20250305 1 1 1,13 3 1 341 1 528,53 20250306 1 1 1,24 3 1 031 1 295,84 20250307 5 2 341 3 230,50 1 1 1,50 20250310 2 281 340,09 4 2 141 2 799,39 20250311 6 2 921 3 582,07 5 1 786 2 284,02 20250312 5 2 491 3 048,55 1 1 1,25 20250313 1 1 1,18 3 1 481 1 814,38 20250314 1 1 1,25 2 17 21,25 20250317 1 1 1,23 3 1 461 1 793,48 20250318 1 1 1,24 5 2 061 2 669,54 20250319 1 1 1,27 1 1 1,27 20250320 1 1 1,29 3 1 221 1 593,59 20250321 1 1 1,29 1 1 1,29 20250324 1 1 1,31 1 1 1,31 20250325 2 711 966,96 1 1 1,36 20250326 4 2 011 2 614,30 6 2 260 3 086,86 20250327 1 1 1,35 6 2 701 3 698,30 20250328 2 781 1 077,78 1 1 1,38 20250331 1 1 1,36 3 1 051 1 434,76 20250401 3 961 1 272,65 2 105 141,75 20250402 1 1 1,35 1 1 1,35 20250403 3 1 421 1 825,99 3 910 1 217,14 20250404 11 6 621 7 832,67 3 492 649,44 20250407 11 5 671 6 000,63 1 1 1,10 20250408 1 1 1,08 5 2 441 2 679,92 20250409 4 1 641 1 740,12 1 1 1,06 20250410 2 681 732,80 5 2 328 2 618,67 20250411 3 1 111 1 211,60 1 1 1,12 20250414 2 701 761,31 4 2 041 2 282,61 20250415 3 1 111 1 240,49 2 751 860,65 20250416 3 1 091 1 202,75 1 1 1,11 20250417 2 101 110,49 4 1 981 2 231,29 20250418 0 0 0,00 0 0 0,00 20250421 0 0 0,00 0 0 0,00 20250422 4 1 691 1 843,19 1 1 1,09 20250423 1 1 1,11 4 2 051 2 302,03 20250424 2 761 840,17 2 721 813,29 20250425 2 761 840,17 3 1 611 1 827,89 20250428 2 791 876,45 3 1 531 1 743,29 20250429 1 1 1,14 4 1 690 1 946,72 20250430 1 1 1,16 5 1 662 1 935,88 20250501 0 0 0,00 0 0 0,00 20250502 4 1 762 2 070,51 1 1 1,20 20250505 2 591 673,74 1 1 1,14 20250506 5 2 661 2 970,15 1 1 1,15 20250507 2 761 840,17 2 44 49,63 20250508 2 741 810,68 1 1 1,12 20250509 3 851 927,24 3 1 594 1 789,26 20250512 3 862 939,53 2 741 826,93 20250513 1 1 1,12 2 741 824,00 20250514 3 1 161 1 282,31 1 1 1,11 20250515 1 1 1,10 5 2 221 2 520,35 20250516 1 1 1,09 2 11 12,59 20250519 5 2 241 2 267,42 1 1 1,10 20250520 2 511 526,34 2 811 859,64 20250521 5 2 111 2 058,27 2 601 625,03 20250522 3 731 737,48 2 2 2,09 20250523 1 1 1,03 2 911 938,33 20250526 2 491 495,91 2 871 914,51 20250527 1 1 1,03 2 611 653,73 20250528 1 1 1,05 1 1 1,05 20250529 1 1 1,06 1 1 1,06 20250530 1 1 1,05 1 1 1,05 20250602 1 1 1,08 2 239 258,12 20250603 1 1 1,07 3 921 1 031,37 20250604 1 1 1,15 2 731 840,65 20250605 1 1 1,18 1 1 1,18 20250606 3 1 021 1 149,46 2 261 302,76 20250609 3 931 1 035,61 2 811 936,71 20250610 3 771 852,43 2 651 735,63 20250611 3 941 1 034,73 3 921 1 042,38 20250612 4 1 531 1 700,60 2 26 29,77 20250613 2 401 441,10 1 1 1,10 20250616 5 1 851 1 955,86 2 2 2,22 20250617 4 1 177 1 233,97 5 3 781 4 186,85 20250618 1 1 1,16 1 1 1,16 20250619 2 128 148,50 7 4 681 5 715,28 20250620 4 1 251 1 625,04 2 43 57,62 20250623 3 683 857,55 2 651 839,77 20250624 2 51 63,75 4 1 741 2 236,60 20250625 2 571 719,49 5 2 191 2 868,59 20250626 2 621 782,49 1 1 1,29 20250627 4 1 421 1 733,15 1 1 1,25 20250630 4 1 371 1 608,23 1 1 1,18