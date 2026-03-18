Enel poursuit son programme de rachat d'actions
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 09:52
La transaction fait suite à l'annonce du 22 février 2026 concernant le lancement d'un programme de rachat d'actions, mettant en oeuvre l'autorisation accordée par l'assemblée des actionnaires tenue le 22 mai 2025.
Le programme a été approuvé dans le but de fournir aux actionnaires une rémunération en plus de la distribution des dividendes.
Depuis le début du programme, Enel a acheté 51 610 098 actions (soit environ 0,5076 % du nombre total d'actions actuellement divisées), pour un montant total de 489 435 856,958 euros.
Compte tenu des actions du trésor déjà détenues, Enel détient au 13 Mars 2026, un total de 188 364 973 actions du Trésor, soit environ 1,8528 %.
Valeurs associées
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