Enel: hausse de près de 10% du RNPG trimestriel information fournie par Cercle Finance • 09/05/2025 à 07:22









(CercleFinance.com) - Enel publie un résultat net part du groupe (RNPG) de 2,01 milliards d'euros au titre des trois premiers mois de 2025, en hausse de 9,7% (+1,5% à deux milliards pour le RNPG courant), et un EBITDA ordinaire de 5,97 milliards, en progression de 1,7%.



Selon le groupe énergétique italien, l'EBITDA ordinaire a progressé 'grâce à l'optimisation des processus, activités et produits, ainsi qu'à la contribution positive des entreprises intégrées dans la péninsule ibérique et les Amériques'.



A près de 22,1 milliards d'euros, son chiffre d'affaires a augmenté de 13,6%, évolution qui s'explique principalement par l'augmentation des quantités d'électricité produites et distribuées, et par les ventes sur le marché de gros.



Au vu de sa 'solide performance' sur ce premier trimestre, Enel confirme ses objectifs pour l'ensemble de 2025, à savoir un RNPG courant entre 6,7 et 6,9 milliards d'euros, ainsi qu'un EBITDA ordinaire entre 22,9 et 23,1 milliards.





