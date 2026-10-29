Encouragé par ses bénéfices trimestriels, Honeywell Aerospace relève ses prévisions

Malgré les contraintes persistantes sur sa chaîne d'approvisionnement, le groupe a enregistré une progression de son bénéfice net et de son chiffre d'affaires au troisième trimestre 2026, Par conséquent, le groupe aéronautique a relevé ses objectifs annuels de BPA et de flux de trésorerie disponible au second semestre. Le titre est attendu en nette hausse à l'ouverture de Wall Street, autour des 2,7%.

Honeywell Aerospace a dévoilé hier soir un bénéfice net publié de 737 millions de dollars au titre du 3e trimestre, en hausse de 13% sur un an. Le bénéfice dilué par action (BPA) publié ressort à 2,29 USD (soit 27% au dessus des attentes du marché), tandis que le BPA ajusté atteint 2,21 USD.

Précisons que le groupe ne fournit pas de comparaison annuelle de ces indicateurs par action, estimant qu'elle ne serait pas pertinente compte tenu de sa séparation d'avec Honeywell International, intervenue le 29 juin 2026.

De son côté, le chiffre d'affaires a progressé de 2%, tant en données publiées qu'organiques, à 4,64 MdsUSD (le consensus visait 4,57 MdsUSD). Dans le détail, les ventes d'équipements d'origine pour l'aviation commerciale ont augmenté de 8%, à 690 MUSD, les ventes de pièces et services après-vente ont progressé de 2%, à 2,13 MdsUSD, tandis que celles de la défense et du spatial ont augmenté de 1%, à 1,83 MdUSD.

Au final, l'EBIT ajusté s'est amélioré de 1%, à 1,16 MdUSD surpassant aussi les attentes du marché d'environ 9%.

Signaux encourageants chez les fournisseurs

Le flux de trésorerie opérationnel s'est établi à 668 MUSD et le free cash flow à 500 MUSD. Là encore, le groupe ne présente pas de comparaison annuelle de ces indicateurs, également jugée non pertinente en raison du spin-off.

Enfin, le carnet de commandes a atteint 19,3 MdsUSD à la fin du trimestre, en hausse de 12% sur un an.

"Nous observons des signes encourageants chez les fournisseurs qui limitent actuellement nos cadences, alors que nous renforçons notre engagement en faveur de partenariats durables", a déclaré Jim Currier, le directeur général. Selon lui, ces progrès et la qualification de nouvelles sources d'approvisionnement devraient favoriser une accélération de la croissance des ventes et de la production à partir de 2027.

Le conseil d'administration a par ailleurs annoncé le versement de son premier dividende trimestriel, fixé à 0,40 USD par action, payable le 4 décembre 2026.

Côté perspectives, Honeywell Aerospace a relevé sa prévision de BPA ajusté pro forma en tant que société indépendante pour 2026, désormais comprise entre 7,85 et 8 USD (vs de 7,60 à 7,90 USD précédemment). La prévision de croissance organique annuelle est confirmée entre 4% et 5%. Enfin, le groupe a resserré sa fourchette d'EBIT ajusté pro forma en tant que société indépendante, désormais attendue entre 4,375 et 4,425 MdsUSD, correspondant à une croissance annuelle de 1% à 2%, contre une évolution comprise entre une stabilité et une hausse de 3% précédemment.

Publication bien accueillie chez RBC

Ken Herbert, l'analyste en charge du dossier chez RBC Capital Markets, estime que ces résultats permettent de dissiper une partie des inquiétudes apparues après un 2e trimestre décevant. Il évoque notamment le BPA ajusté et le free cash flow qui ont surpassé les attentes du marché de respectivement 18,8% et 35%. La marge d'EBIT ajusté a aussi atteint 25%, soit 1,3 point de plus qu'anticipé par le consensus, même si elle bénéficie d'environ 50 MUSD de remboursements de droits de douane.

L'analyste considère aussi les progrès réalisés auprès des fournisseurs comme "encourageants". En effet, la production de roulements (l'un des principaux goulets d'étranglement), a pu être augmentée de plus de 20% par rapport au trimestre précédent. Néanmoins, quelque 70 fournisseurs restent en deçà de leurs objectifs de production, dont dix représentent les principales contraintes à la croissance. Pour Ken Herbert, la capacité du groupe à résoudre ces difficultés sera déterminante pour l'amélioration de ses marges en 2027, alors que les investissements supplémentaires et l'évolution du mix produits pourraient peser sur la rentabilité.

Dans ces conditions, RBC Capital Markets confirme sa note "surperformance" sur le titre, assortie d'un objectif de cours de 210 USD. Ken Herbert considère que la valorisation reste attractive au regard de la solidité de la demande et des perspectives d'amélioration opérationnelle, tout en soulignant que la poursuite du redressement dépendra avant tout de la capacité d'exécution du groupe.