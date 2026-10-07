 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Encore une commande de cuves de méthaniers pour GTT Energy
information fournie par Zonebourse 07/10/2026 à 17:59

Ajouter Boursorama à vos sources

GTT Energy, l'unité opérationnelle du Groupe dédiée aux systèmes de confinement et de gestion de l'énergie, a reçu une commande du chantier naval Jiangnan pour la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers. Ces navires seront construits pour le compte de l'armateur ADNOC Logistics and Services.

Le contrat prévoit que GTT assure la conception des cuves cryogéniques des navires, chacun offrant une capacité totale de 175 000 m³. Les cuves seront équipées du système de confinement à membranes Mark III Flex, une technologie développée par GTT.

La livraison des navires est prévue au premier trimestre 2030.

Le titre a conclu la séance sur un gain modeste de 0,38% mais affiche une progression impressionnante de près de 37% depuis le début de l'année.

Valeurs associées

GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
214,0000 EUR Euronext Paris +0,38%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 769,21 -1,22%
Pétrole Brent
100,93 -0,15%
SOCIETE GENERALE
63,94 -5,01%
2CRSI
25,06 -7,73%
HAFFNER ENERGY
0,733 -6,03%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank