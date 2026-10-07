Encore une commande de cuves de méthaniers pour GTT Energy

GTT Energy, l'unité opérationnelle du Groupe dédiée aux systèmes de confinement et de gestion de l'énergie, a reçu une commande du chantier naval Jiangnan pour la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers. Ces navires seront construits pour le compte de l'armateur ADNOC Logistics and Services.

Le contrat prévoit que GTT assure la conception des cuves cryogéniques des navires, chacun offrant une capacité totale de 175 000 m³. Les cuves seront équipées du système de confinement à membranes Mark III Flex, une technologie développée par GTT.

La livraison des navires est prévue au premier trimestre 2030.

Le titre a conclu la séance sur un gain modeste de 0,38% mais affiche une progression impressionnante de près de 37% depuis le début de l'année.