Encore, soutenu par Blackstone, révèle une hausse de son chiffre d'affaires dans son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis

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La société de gestion d'événements Encore,soutenue par Blackstone, a révélé un revenu annuel plus élevé dans sa documentation pour une introduction en bourse aux États-Unis vendredi.

La société basée à Schiller Park, dans l'Illinois , a déclaré une perte nette de 27,2 millions de dollars sur un chiffre d'affaires de 3,4 milliards de dollars pour l'exercice clos le 31 décembre, contre une perte nette de 176,1 millions de dollars sur un chiffre d'affaires de 3,2 milliards de dollars un an plus tôt.

Le marché américain des introductions en bourse a été accessible malgré le conflit en cours au Moyen-Orient, certains émetteurs ayant bravé la volatilité ces dernières semaines pour poursuivre leurs introductions.

Encore est une société de services d'événements en direct qui fournit la technologie et la production d'événements ainsi que le soutien aux expositions et aux salons professionnels pour les réunions d'affaires, les conférences et autres rassemblements d'entreprises.

L'entreprise estime que le marché total des services de production d'événements devrait croître de 6 à 8 % par an jusqu'en 2030.

Les événements d'entreprise organisés dans les hôtels constituent le plus grand segment d'activité d'Encore, avec environ 95 % des recettes américaines générées par des contrats pluriannuels dans quelque 2 200 sites à travers le monde.

En 2025, la société a acquis Eclipse, une société de production d'événements basée au Royaume-Uni, et FIRST, un fournisseur mondial de solutions événementielles intégrées pour les campus d'entreprise, afin d'étendre ses capacités internes.

Elle a l'intention d'utiliser le produit de cette offre pour rembourser la dette et pour les besoins généraux de l'entreprise.

BofA Securities, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Evercore, J.P. Morgan, Jefferies, RBC Capital Markets et UBS Investment Bank figurent parmi les souscripteurs de l'offre.

Encore cotera ses actions à la Bourse de New York sous le symbole "ECR".