EnCore Energy va commencer à demander des permis d'État pour le projet d'uranium Dewey Burdock

La société d'uranium enCore Energy

EU.O a déclaré mardi qu'elle entamerait cette année la procédure de demande de permis d'État pour son projet Dewey Burdock dans le Dakota du Sud, en avance sur son calendrier antérieur.

Les actions de la société ont augmenté de 3,6 % dans les échanges avant bourse.

Cette annonce intervient après qu'une commission d'appel de l'Agence américaine de protection de l'environnement a rejeté une demande de réexamen déposée par la Black Hills Clean Water Alliance et les groupes autochtones Oglala Sioux Tribe et NDN Collective, qui avaient contesté les permis fédéraux du projet.

La requête faisait état de plusieurs violations des décisions initiales de l'EPA en matière de permis, notamment de la loi sur la salubrité de l'eau potable, de la loi sur la procédure administrative et de la loi sur la préservation de l'environnement national (National Historic Preservation Act).

Toutefois, la commission d'appel a déclaré que les régulateurs avaient agi correctement en approuvant les permis de puits d'injection souterrains, qui sont essentiels pour l'extraction d'uranium par récupération in situ.

Cette décision permet à Dewey Burdock d'obtenir les autorisations de l'État en 2025 et de finaliser toutes les autorisations fédérales importantes, y compris la licence d'exploitation des matières nucléaires.

EnCore a déclaré que le projet restait soumis à un programme fédéral d'autorisation accélérée.

En avril, la Maison Blanche a déclaré qu'elle accélérerait l'obtention des permis pour 10 projets miniers à travers le pays, dans le cadre des efforts déployés par le président Donald Trump pour accroître la production de minerais essentiels .

Par ailleurs, la demande d'uranium pour les réacteurs nucléaires devrait augmenter de près de 30 % au cours des cinq prochaines années, car de plus en plus de gouvernements misent sur l'énergie nucléaire pour atteindre les objectifs zéro carbone, a déclaré l'Association nucléaire mondiale au début du mois.