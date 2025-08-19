EnCore Energy chute en raison de la vente prévue de 75 millions de dollars de dette convertible

19 août - **Les actions du producteur d'uranium enCore Energy

EU.O ont baissé de 10,5 % après le marché à 2,31 $, la société cherchant à lever des capitaux **La société basée à Dallas, Texas,annonce () une offre privée de 75 millions de dollars d'obligations convertibles à 5 ans (CBs)

** Elle prévoit d'utiliser le produit net pour rembourser les montants impayés dans le cadre de son accord de prêt et pour les besoins généraux de l'entreprise

** La société a également l'intention d'utiliser une partie du produit pour conclure des appels plafonnés, des transactions dérivées utilisées pour compenser la dilution potentielle

** Avec environ 187,1 millions d'actions en circulation, la société a une capitalisation boursière d'environ 485 millions de dollars

** Les actions d'enCore Energy ont chuté de 9,5 % mardi pour clôturer à 2,58 $, en baisse de 24 % depuis le début de l'année ** Les 6 analystes considèrent l'action comme "achetée" et le PT médian est de 4,50 $, selon les données de LSEG