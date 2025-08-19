 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
EnCore Energy chute en raison de la vente prévue de 75 millions de dollars de dette convertible
information fournie par Reuters 19/08/2025 à 22:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 août - **Les actions du producteur d'uranium enCore Energy

EU.O ont baissé de 10,5 % après le marché à 2,31 $, la société cherchant à lever des capitaux **La société basée à Dallas, Texas,annonce () une offre privée de 75 millions de dollars d'obligations convertibles à 5 ans (CBs)

** Elle prévoit d'utiliser le produit net pour rembourser les montants impayés dans le cadre de son accord de prêt et pour les besoins généraux de l'entreprise

** La société a également l'intention d'utiliser une partie du produit pour conclure des appels plafonnés, des transactions dérivées utilisées pour compenser la dilution potentielle

** Avec environ 187,1 millions d'actions en circulation, la société a une capitalisation boursière d'environ 485 millions de dollars

** Les actions d'enCore Energy ont chuté de 9,5 % mardi pour clôturer à 2,58 $, en baisse de 24 % depuis le début de l'année ** Les 6 analystes considèrent l'action comme "achetée" et le PT médian est de 4,50 $, selon les données de LSEG



