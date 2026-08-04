Encore du vert en Europe à l'ouverture

Les places européennes devraient faire preuve de prudence ce matin à l'ouverture. Selon les futures sur indices, le CAC 40 et le DAX 40 devraient progresser d'environ 0,30% à l'ouverture, et le FTSE 100 devrait être un peu plus timide avec un gain de 0,24%.

Hier, le CAC 40 a enchaîné une troisième progression consécutive de hausse, qui lui a permis de touché en séance un nouveau plus haut historique à 8 642,32 points. Les autres grands indices européens ont également fini en territoire positif, à l'exception du FTSE 100 à Londres (-0,10%) qui a été pénalisé par sa deuxième plus importante capitalisation boursière, AstraZeneca (-8,96%).

Cet embellie est liée à une annonce de Donald Trump sur une reprise du dialogue avec Téhéran, même si la République islamique a démenti. Dans l'actualité du conflit au Moyen-Orient, aucune frappe cette nuit, à l'exception d'un "projectile inconnu" qui a touché un cargo dans le détroit d'Ormuz selon l'agence maritime britannique UKMTO.

Après leur récente chute, les cours de l'or noir reprennent un peu de hauteur. A New York, le WTI avance de 1,34%, à 81,28 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord grimpe de 1,84%, à 85 dollars.

Sur le marché des devises, l'euro est stable face au billet vert et se négocie contre 1,1506 dollar.

La macro et la micro-économie du jour

L'actualité macro-économique du jour sera exclusivement américaine avec dès 14h30 la balance commerciale de juin, puis à 16h, le rapport JOLTS sur les nouvelles offres d'emploi, toujours au mois de juin.

En ce qui concerne les publications d'entreprises, les investisseurs ont déjà pris connaissance des résultats trimestriels ou semestriels de plusieurs sociétés européennes.

Bayer a confirmé ses objectifs annuels après avoir dévoilé un chiffre d'affaires de 10,87 milliards d'euros, en hausse de 2,2% au deuxième trimestre, à périmètre et change constants.

Lufthansa a vu son chiffre d'affaires augmenté de 8%, à 11,1 milliards d'euros au premier trimestre, mais la rentabilité s'est fortement repliée, notamment en raison de la hausse des prix du carburant.

Fresenius Fresenius Medical Care a publié un bénéfice par action ajusté (hors éléments exceptionnels) de 1,13 EUR au titre du 2e trimestre 2026, en augmentation de 28% à taux de change constants sur un an, soutenu par sa performance opérationnelle et des rachats d'actions.

Zalando a dévoilé un bénéfice net de 73,8 MEUR au titre du 2e trimestre 2026, à comparer à 96,6 MEUR un an auparavant, ainsi qu'un profit opérationnel (EBIT) ajusté en croissance de 10,4% à 204,8 MEUR, soit une marge opérationnelle en retrait de 0,5 point à 6%.

Outre-Atlantique, les investisseurs surveilleront particulièrement les comptes de SpaceX pour sa première publication depuis l'introduction en bourse. Les résultats seront dévoilés après la clôture des places américaines ce soir. Toujours aux Etats-Unis, les investisseurs surveilleront également AMD, Caterpillar, Merck & Co, Amgen, McDonald's, Gilead Sciences...