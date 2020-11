Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ENCADRE-USA 2020-Le point sur le scrutin Etat par Etat Reuters • 04/11/2020 à 02:47









(.) WASHINGTON, 4 novembre (Reuters) - Donald Trump et Joe Biden s'affrontent dans les urnes ce mardi aux Etats-Unis au terme d'une campagne bouleversée par la pandémie de coronavirus et dans le contexte d'une polarisation extrêmement forte de la société américaine. Pour l'emporter, le président républicain ou son rival démocrate devra obtenir le soutien d'au moins 270 des 538 grands électeurs du Collège électoral (dont les membres sont désignés Etat par Etat en fonction notamment de leur poids démographique). Ce système particulier donne une importance capitale aux "Swing States", ces Etats indécis où ni les républicains ni les démocrates ne disposent d'une base électorale suffisamment stable pour se lancer dans la bataille avec des certitudes. C'est notamment le cas de la Floride, des Etats de la région des Grands lacs (Pennsylvanie, Ohio, Michigan et Wisconsin), de la Caroline du Nord mais aussi du Texas et de l'Arizona, où la démographie changeante pourrait faire cette année le jeu du candidat démocrate. Voici le point, Etat par Etat: CALIFORNIE (55 grands électeurs) Fermeture des bureaux de vote à 04h00 GMT. TEXAS (38) Fermeture des bureaux de vote à 02h00 GMT. NEW YORK (29) Fermeture des bureaux de vote à 02h00 GMT. FLORIDE (29) Fermeture des bureaux de vote à 01h00 GMT. ILLINOIS (20) Fermeture des bureaux de vote à 01h00 GMT. Joe Biden donné victorieux, montrent les projections de la chaîne Fox News. PENNSYLVANIE (20) Fermeture des bureaux de vote à 01h00 GMT. OHIO (18) Fermeture des bureaux de vote à 00h30 GMT. GEORGIE (16) Fermeture des bureaux de vote à 00h00 GMT. MICHIGAN (16) Fermeture des bureaux de vote à 02h00 GMT. CAROLINE DU NORD (15) Fermeture des bureaux de vote à 00h30 GMT. NEW JERSEY (14) Fermeture des bureaux de vote à 01h00 GMT. VIRGINIE (13) Fermeture des bureaux de vote à 00h00 GMT. WASHINGTON (12) Fermeture des bureaux de vote à 04h00 GMT. ARIZONA (11) Fermeture des bureaux de vote à 02h00 GMT. INDIANA (11) Fermeture des bureaux de vote à 00h00 GMT. Donald Trump donné victorieux, selon les projections de l'institut Edison Research. MASSACHUSETTS (11) Fermeture des bureaux de vote à 01h00 GMT. Joe Biden sera victorieux dans cet Etat, montrent les projections de l'institut Edison Research. TENNESSEE (11) Fermeture des bureaux de vote à 01h00 GMT. Donald Trump devance Joe Biden, selon les projections de l'agence Associated Press. MINNESOTA (10) Fermeture des bureaux de vote à 02h00 GMT. MISSOURI (10) Fermeture des bureaux de vote à 01h00 GMT. Donald Trump devance Joe Biden, selon les projections de la chaîne Fox News. MARYLAND (10) Fermeture des bureaux de vote à 01h00 GMT. Joe Biden attendu en tête, d'après les projections de l'institut Edison Research. WISCONSIN (10) Fermeture des bureaux de vote à 02h00 GMT. ALABAMA (9) Fermeture des bureaux de vote à 01h00 GMT. Donald Trump va remporter cet Etat, montrent les projections de l'institut Edison Research. CAROLINE DU SUD (9) Fermeture des bureaux de vote à 00h00 GMT. COLORADO (9) Fermeture des bureaux de vote à 02h00 GMT. KENTUCKY (8) Fermeture des bureaux de vote à 00h00 GMT. Joe Biden donné vainqueur, selon les projections de la chaîne Fox News. LOUISIANE (8) Fermeture des bureaux de vote à 02h00 GMT. CONNECTICUT (7) Fermeture des bureaux de vote à 01h00 GMT. Joe Biden annoncé en tête, selon les projections de l'agence Associated Press. OKLAHOMA (7) Fermeture des bureaux de vote à 01h00 GMT. OREGON (7) Fermeture des bureaux de vote à 04h00 GMT. ARKANSAS (6) Fermeture des bureaux de vote à 01h30 GMT. Donald Trump devance Joe Biden, selon les projections de la chaîne Fox News. IOWA (6) Fermeture des bureaux de vote à 03h00 GMT. KANSAS (6) Fermeture des bureaux de vote à 02h00 GMT. MISSISSIPI (6) Fermeture des bureaux de vote à 01h00 GMT. Donald Trump devance Joe Biden, selon les projections de la chaîne Fox News. NEVADA (6) Fermeture des bureaux de vote à 03h00 GMT. UTAH (6) Fermeture des bureaux de vote à 03h00 GMT. NEBRASKA (5) Fermeture des bureaux de vote à 02h00 GMT. NOUVEAU MEXIQUE (5) Fermeture des bureaux de vote à 02h00 GMT. VIRGINIE OCCIDENTALE (5) Fermeture des bureaux de vote à 00h30 GMT. Donald Trump donné victorieux, selon les projections de Fox News. HAWAÏ (4) Fermeture des bureaux de vote à 05h00 GMT. IDAHO (4) Fermeture des bureaux de vote à 04h00 GMT. MAINE (4) Fermeture des bureaux de vote à 01h00 GMT. NEW HAMPSHIRE (4) Fermeture des bureaux de vote à 01h00 GMT. RHODE ISLAND (4) Fermeture des bureaux de vote à 01h00 GMT. Joe Biden annoncé victorieux devant Donald Trump, montrent les projections de la chaîne Fox News. ALASKA (3) Fermeture des bureaux de vote à 06h00 GMT. DELAWARE (3) Fermeture des bureaux de vote à 01h00 GMT. Joe Biden est annoncé victorieux par les projections de l'institut Edison Research. WASHINGTON D.C. (3) Fermeture des bureaux de vote à 01h00 GMT. MONTANA (3) Fermeture des bureaux de vote à 03h00 GMT. DAKOTA DU NORD (3) Fermeture des bureaux de vote à 02h00 GMT. DAKOTA DU SUD (3) Fermeture des bureaux de vote à 02h00 GMT. VERMONT (3) Fermeture des bureaux de vote à 00h00 GMT. Joe Biden donné en tête, selon les projections de la chaîne Fox News. WYOMING (3) Fermeture des bureaux de vote à 02h00 GMT. (Rédaction de Paris)

