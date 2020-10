Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ENCADRE-USA 2020 - Le calendrier de la campagne électorale Reuters • 05/10/2020 à 08:55









WASHINGTON, 5 octobre (Reuters) - L'hospitalisation de Donald Trump, testé positif au coronavirus jeudi dernier, a marqué un tournant dans la campagne en vue de l'élection présidentielle du 3 novembre prochain aux Etats-Unis. A désormais moins d'un mois du scrutin, et même si les communiqués médicaux sont rassurants, nul ne peut affirmer avec certitude que le président sortant pourra être présent le 15 octobre au deuxième des trois débats télévisés prévus face à son adversaire démocrate Joe Biden. Dans l'immédiat, ce sont les colistiers des deux candidats qui vont occuper en ce début de semaine le devant de la scène. MERCREDI 7 OCTOBRE Débat entre le vice-président sortant Mike Pence et Kamala Harris, colistière du candidat démocrate Joe Biden et sénatrice de Californie, à Salt Lake City, dans l'Utah. Les deux protagonistes du traditionnel débat des colistiers ont fait savoir vendredi que le résultat de leur test de dépistage du coronavirus était négatif. JEUDI 15 OCTOBRE Deuxième débat présidentiel à Miami, Floride. La première confrontation entre Donald Trump et Joe Biden, le 29 septembre à Cleveland, a donné lieu à des attaques personnelles et des échanges chaotiques du fait principalement du comportement du président sortant. La commission des débats a proposé de modifier les règles d'organisation. Les spéculations tournent notamment autour de la possibilité de couper le micro d'un des débatteurs lorsque l'autre parle. L'équipe de campagne de Donald Trump oppose un refus catégorique. JEUDI 22 OCTOBRE Troisième débat présidentiel à Nashville, Tennessee. MARDI 3 NOVEMBRE Election présidentielle. En raison du recours massif au vote par correspondance en ces temps de pandémie, et parce qu'il faudra des jours pour comptabiliser les bulletins de vote qui auront été envoyés ce jour-là, cachet de la poste faisant foi, il est possible que le vainqueur du scrutin ne soit connu que plusieurs jours après cette date. LUNDI 14 DECEMBRE Les 538 grands électeurs du Collège électoral désignés Etat par Etat votent pour élire le président. Le candidat vainqueur doit remporter au moins 270 voix. MERCREDI 6 JANVIER 2021 Le Congrès américain se réunit pour compter les votes et déclarer le vainqueur de l'élection. MERCREDI 20 JANVIER Inauguration Day. Le candidat élu est investi président des Etats-Unis. (Joseph Ax version française Camille Raynaud, édité par Henri-Pierre André)

