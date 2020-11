Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ENCADRE-USA 2020-La soirée électorale américaine Reuters • 03/11/2020 à 16:01









WASHINGTON, 3 novembre (Reuters) - Les Américains ont commencé à se rendre aux urnes mardi pour départager le président républicain sortant Donald Trump et son rival démocrate, Joe Biden, mais il faudra peut-être des jours, voire des semaines, pour connaître le résultat de l'élection en raison notamment de l'ampleur du vote par correspondance. Selon les données de l'organisme US Elections Project de l'Université de Floride, plus de 99 millions d'électeurs se sont déjà prononcés avant même l'ouverture des bureaux de vote ce mardi qui ont accueilli les électeurs dans certains Etats de la côte Est dès 06h00 locales (11h00 GMT). Ce niveau très élevé représente 72,3% de l'ensemble de la participation de 2016 et environ 40% du corps électoral. Voici les heures des principaux résultats attendus : 18h00 ET (Eastern Time, 23h00 GMT) - Fermeture de certains bureaux dans les bastions républicains de l'Indiana et du Kentucky, les premiers du pays à clôturer le vote. 19h00 ET (00h00 GMT) - Fin du vote en Géorgie, dans l'Indiana, le Kentucky, en Caroline du Sud, en Virginie et dans le Vermont. Quelques bureaux de vote commencent à fermer en Floride mais beaucoup restent ouverts jusqu'à 20 heures. Les premiers résultats en Floride pourraient tourner en faveur de Joe Biden grâce à un grand nombre de votes anticipés que cet Etat a commencé à numériser il y a plus de trois semaines. Les sondages montrent que les démocrates utilisent davantage cette procédure par anticipation que les républicains qui attendent généralement le jour de l'élection pour se prononcer. 19h30 ET (00h30 GMT) - Fermeture des bureaux de vote en Caroline du Nord, dans l'Ohio et en Virginie occidentale. Comme en Floride, les premiers résultats pourraient donner un net avantage au candidat démocrate, ces Etats ayant autorisé le vote par anticipation des semaines avant le jour du scrutin. Mais la véritable photographie de l'élection se dessinera au fur et à mesure que tous les bulletins seront comptabilisés. La Caroline du Nord prend en compte des bulletins de vote jusqu'au 12 novembre, à condition qu'ils aient été postés avant le 3 novembre. Dans l'Ohio, la date butoir est de dix jours. 20h00 ET (01h00 GMT) - Fin du vote en Alabama, dans le Connecticut, le Delaware, la Floride, l'Illinois, le Maine, le Maryland, le Massachusetts, le Mississippi, le Missouri, le New Hampshire, le New Jersey, l'Oklahoma, la Pennsylvanie, Rhode Island, le Tennessee et Washington DC. La Pennsylvanie commence à traiter les bulletins de vote par anticipation seulement le jour de l'élection et accepte les bulletins reçus par courrier jusqu'à trois jours après la clôture du scrutin dès lors que le cachet de la poste américaine a été apposé avant le 3 novembre. Le dépouillement dans cet Etat pourrait de fait, disent les experts, donner un avantage initial à Donald Trump avant d'être démenti par les bulletins reçus tardivement. 20h30 ET (01h30 GMT) - Reuters prévoit de publier les premiers résultats de sortie des urnes au niveau national issus de l'institut de sondage Edison Research. Fermeture des bureaux de vote dans l'Arkansas. 21h00 ET (2h00 GMT) - Fin du vote en Arizona, dans le Colorado, dans le Kansas, en Louisiane, dans le Michigan, le Minnesota, le Nebraska, le Nouveau-Mexique, dans l'Etat de New York, dans le Dakota du Nord, le Dakota du Sud, le Texas, le Wisconsin et le Wyoming. Comme en Pennsylvanie, les premiers résultats dans le Michigan et dans le Wisconsin devraient donner une avance aux républicains car les bulletins de vote ne peuvent pas être comptabilisés avant le jour du scrutin. (Le Michigan autorise l'ouverture de certains bulletins de vote, mais ceux-ci ne peuvent pas être comptabilisés.) L'Arizona autorise la numérisation des bulletins de vote 14 jours avant l'élection. 22h00 ET (03h00 GMT) - Les bureaux ferment à leur tour dans l'Iowa, le Montana, le Nevada et l'Utah. L'Iowa autorise une ouverture des enveloppes de bulletins de vote le dernier samedi avant le jour de l'élection et leur compilation le lundi. Les bulletins de vote portant le cachet de la poste avant le 3 novembre peuvent être pris compte jusqu'au lundi suivant l'élection. Dans le Nevada, les bulletins peuvent être numérisés 14 jours avant l'élection et les votes postés avant le 3 novembre sont pris en compte jusqu'à sept jours après le scrutin. 23h00 ET (04h00 GMT) - Fin du vote en Californie, dans l'Idaho, l'Oregon et Washington. 00h00 ET (05h00 GMT) - Fermeture des bureaux de vote à Hawaï. 01h00 ET (06h00 GMT) - Fermeture des bureaux de vote en Alaska. (Chris Kahn, Michael Martina et Joseph Ax, version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

