Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ENCADRE-Trump et Biden dépensent des dizaines de millions de dollars en publicité Reuters • 21/08/2020 à 08:42









WASHINGTON, NEW YORK, 21 août (Reuters) - Le président américain Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden ont accéléré leurs dépenses électorales en juillet, qui atteignent désormais plusieurs dizaines de millions de dollars, selon des documents déposés jeudi auprès de la Commission électorale fédérale. Les documents de campagne montrent à quel point la course au financement est devenue serrée entre Trump et l'ancien vice-président américain. Joe Biden, qui a accepté l'investiture démocrate jeudi pour défier Trump lors de l'élection du 3 novembre , a dépensé près de 60 millions de dollars alors que l'équipe de campagne pour la réélection du président a payé près de 65 millions de dollars. Donald Trump, qui a commencé la collecte des fonds pour sa prochaine campagne à peine quelques mois après son entrée en fonction en 2017, possédait des liquidités environ deux fois supérieures à celles de Joe Biden en avril, lorsque ce dernier est devenu le candidat de facto du parti à la présidence. En juillet, la campagne de Trump disposait d'environ 121 millions de dollars, contre près de 99 millions pour Biden. Mais Joe Biden prévoit d'accélerer ses dépenses publicitaires au cours des prochains mois, de telle sorte que cette campagne pourrait-être la plus coûteuse de l'histoire. <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ USA 2020-Officiellement candidat, Biden promet la "lumière" après les "ténèbres" de l'ère Trump ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> (Jason Lange, Grant Smith, version française Elena Smirnova, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.