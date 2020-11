Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ENCADRE-Trois phases d'allègement des restrictions en France Reuters • 24/11/2020 à 22:35









PARIS, 24 novembre (Reuters) - Emmanuel Macron a détaillé mardi, lors d'une allocution télévisée, un allègement en trois étapes des restrictions instaurées en France pour faire face à l'épidémie de coronavirus. Leur mise en place dépendra toutefois de la poursuite de la baisse des contaminations au COVID-19, qui a fait plus de 50.000 morts dans le pays depuis mars. PREMIÈRE PHASE - À PARTIR DU 28 NOVEMBRE : - Le confinement est maintenu, ainsi que l'attestation dérogatoire, mais la règle du périmètre d'un kilomètre saute, pour laisser place à une autorisation de déplacements pour motif de promenade dans un rayon de 20 kilomètres autour du domicile, pour une durée de trois heures maximum. - Tous les commerces et services à domicile rouvrent dans le cadre d'un protocole sanitaire strict, jusqu'à 21h00 au plus tard. - Les libraires, les disquaires, les bibliothèques et archives rouvrent leurs portes également dans ces conditions. - Les activités extrascolaires en plein air sont autorisées. - Les célébrations religieuses, interdites depuis la Toussaint, sont de nouveau autorisées dans les lieux de culte, avec une jauge limitée à 30 personnes. DEUXIÈME PHASE - À PARTIR DU 15 DÉCEMBRE : (Si à cette date, le nombre de cas de contaminations quotidien retombe à 5.000 et le nombre de patients traités en réanimation pour une infection Covid-19 tombe à 2.500-300) - Le confinement est levé, les déplacements sans attestation sont autorisés, y compris entre régions. Les familles peuvent se réunir pour les fêtes de fin d'année. - La circulation sera autorisée les soirs du 24 et 31 décembre pour partager les rassemblements en famille mais les rassemblements sur la voie publique ne seront pas tolérés. - Partout sur le territoire, un couvre-feu de 21h00 à 07h00 du matin est mis en place. - Les réunions privées doivent au maximum limiter le nombre d'adultes ensemble dans une même pièce. - Les salles de cinéma, les musées, les théâtres peuvent reprendre leurs activités, toujours dans le cadre des protocoles sanitaires négociés. Un système d'horodatage permettra d'organiser les représentations en fin de journée. - Les activités extrascolaires en salle pour l'accueil des enfants pendant les fêtes sont autorisées. - Les grands rassemblements restent interdits, ainsi que tous les événements festifs dans les salles allouées. Tous les lieux comme les parcs d'attraction ou les parcs d'exposition qui sont susceptibles de rassembler un grand nombre de personnes venant de régions différentes resteront fermés, ainsi que les bars, les restaurants ou les discothèques. - Concernant les stations de sport d'hiver, "il semble impossible d'envisager une ouverture pour les fêtes et bien préférable de privilégier une réouverture courant janvier", a déclaré Emmanuel Macron. TROISIÈME PHASE - À PARTIR DU 20 JANVIER : (si le nombre de contaminations demeure en dessous de 5.000 cas par jour) - Les salles de sport et les restaurants peuvent rouvrir. - Le couvre-feu peut être décalé. - Les lycées peuvent reprendre les cours avec une présence physique de tous les élèves, les universités le pourront quinze jours plus tard. - Un point sur la situation sanitaire sera fait tous les quinze jours pour adapter ces mesures. (Rédaction de Paris)

