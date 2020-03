Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ENCADRE-Coronavirus-Près de 780.000 cas et 37.500 morts dans le monde Reuters • 31/03/2020 à 09:47









BANGALORE, 31 mars (Reuters) - Plus de 777.000 cas de coronavirus ont été signalés dans le monde et 37.500 personnes y ont succombé depuis son apparition en décembre dans le centre de la Chine, selon un bilan établi mardi par Reuters à 02h00 GMT. Près de 57.000 cas et 3.592 décès supplémentaires ont été dénombrés lundi. La France a fait état de son plus lourd bilan quotidien avec 418 morts, ce qui porte le total à 3.024 décès pour 44.550 cas. "Nous ne sommes pas du tout aujourd'hui sur une sortie de confinement, nous sommes à quelques jours d'une capacité d'évaluer l'impact du confinement", a dit Jérôme Salomon, directeur général de la Santé. Les Etats-Unis, pays le plus touché en ce qui concerne le nombre de cas avec 163.000 signalements, ont également passé lundi la barre des 3.000 morts, toujours selon le décompte de Reuters. Donald Trump n'a pas exclu de renforcer les mesures de distanciation sociale en vigueur. Le nombre de nouveaux cas de contamination a nettement baissé en Italie, où la mortalité est la plus importante au monde. Le bilan quotidien des décès est en revanche reparti à la hausse, avec 812 morts de plus pour un total de 11.591. Les mesures de confinement en vigueur depuis le 9 mars ont été prolongées jusqu'au 12 avril au moins. Deuxième pays européen le plus touché, l'Espagne comptait lundi 7.340 décès et 85.195 cas, soit plus que la Chine. Le nombre total de cas a augmenté de 8%, ce qui marque un ralentissement comparé à mercredi dernier (+27%) et à dimanche (+9%). LA PANDÉMIE "LOIN D'ÊTRE TERMINÉE" EN ASIE En Asie, la pandémie est "loin d'être terminée", a estimé mardi Takeshi Kasai, directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour le Pacifique Ouest. "Cela va être une bataille de longue durée et nous ne pouvons pas baisser notre garde. Il faut que chaque pays continue à se préparer à une transmission locale de grande ampleur", a-t-il ajouté. La Corée du Sud a fait état mardi de 125 contaminations supplémentaires pour un total de 9.786 cas. Le Japon a quant lui dépassé le seuil des 2.000 cas. Après quatre jours consécutifs de déclin, une hausse des nouveaux cas a été enregistrée mardi en Chine. D'après la Commission nationale de la santé, 48 nouveaux cas, tous importés, ont été confirmés lundi, contre 31 la veille. Un décès supplémentaire a été recensé lundi. Le bilan chinois de la pandémie s'élève désormais à 3.305 décès et 81.518 cas. POUR RETROUVER le tableau complet en anglais: (Données compilées Karishma Singh, Jean-Philippe Lefief pour la version française, édité par Jean-Michel Bélot)

