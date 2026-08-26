Enbridge va acquérir l'activité de collecte de pétrole brut de Salt Creek Midstream pour 600 MUSD

Enbridge a annoncé avoir conclu un accord définitif pour acquérir l'activité de collecte de pétrole brut de Salt Creek Midstream, comprenant 100% des systèmes Orla et Wink North et une participation de 50% dans le système Delaware Crossing (DCX) contre une contrepartie en espèces de 600 millions de dollars US.

L'entreprise comprend des infrastructures de collecte de pétrole brut situées au coeur du bassin du Delaware, l'une des régions productrices de pétrole brut les plus prolifiques et compétitives d'Amérique du Nord.

Avec une durée de vie moyenne restante des contrats d'environ 10 ans, les actifs assurent des flux de trésorerie stables et à long terme ainsi qu'une base durable pour la croissance future.

Les systèmes de collecte Orla, Wink North et DCX ont une capacité combinée de 420 000 barils par jour et 350 000 barils de stockage, et peuvent être livrés dans plusieurs pipelines de sortie de brut permien longue distance, y compris le Gray Oak Pipeline, majoritairement détenu par Enbridge.

Cette acquisition permettra de créer un lien stratégique direct entre la production de pétrole brut dans le bassin permien et l'exportation à Enbridge Ingleside Energy Center, le plus grand terminal d'exportation de brut d'Amérique du Nord.

" Cette acquisition étendra la présence d'Enbridge plus profondément dans le bassin permien grâce à l'ajout d'une plateforme de collecte de bruts hautement connectée. " a déclaré Colin Gruending, vice-président exécutif et président d'Enbridge Liquids Pipelines.

" Ces actifs renforceront notre chaîne de valeur dans le bassin permien et Enbridge peut désormais offrir aux clients une intégration complète via Gray Oak, Cactus II et le centre énergétique d'Enbridge Ingleside. "

Enbridge prévoit que la transaction sera immédiatement génératrice en flux de trésorerie distribuable par action et bénéfice par action, et les prévisions financières de la société pour 2026 restent inchangées suite à cette annonce.