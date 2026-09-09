Enbridge serait sur le point de conclure un accord de près de 2 milliards de dollars pour le rachat du pipeline Tallgrass de Blackstone, selon Bloomberg News

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Enbridge ENB.TO serait en pourparlers avancés en vue d'acquérir un important oléoduc aux États-Unis auprès de Tallgrass Energy, détenue par Blackstone

BX.N , pour un montant d'environ 2 milliards de dollars, a rapporté mercredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.