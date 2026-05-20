Enbridge lance l'appel à propositions du projet Beacon afin de renforcer l'approvisionnement en gaz naturel en Nouvelle-Angleterre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Scott DiSavino

La société énergétique canadienne Enbridge ENB.TO a lancé en début de semaine un appel à propositions pour son projet Beacon, qui vise à moderniser son réseau de gazoducs Algonquin Gas Transmission en Nouvelle-Angleterre.

* Ce projet vise à apporter de l'énergie supplémentaire dans le nord-est et à contribuer à répondre aux préoccupations actuelles liées aux coûts élevés de l'énergie et à la fiabilité de l'approvisionnement, a déclaré Enbridge.

* La période d'appel à propositions permet aux clients — tels que les services publics de gaz et les centrales électriques — d’indiquer leurs besoins futurs en gaz.

* Le projet vise à moderniser les infrastructures existantes le long des tracés actuels des gazoducs, ce qui contribue à améliorer l'accès à l'énergie tout en minimisant l'impact des travaux de construction.

* Le nord-est est confronté à des coûts énergétiques plus élevés que le reste du pays, en particulier pendant les hivers très froids et les étés chauds, lorsque la demande atteint son pic.

* Si les engagements des clients sont obtenus et les autorisations réglementaires accordées, le projet Beacon pourrait être mis en service d'ici 2030, a déclaré Enbridge.

* Selon le niveau de participation, il devrait générer jusqu'à 2 milliards de dollars d'économies par an, a déclaré Enbridge.

* Le projet Beacon pourrait également contribuer à éviter l'utilisation de combustibles à plus fortes émissions, comme le pétrole, pour la production d'électricité.

* La période d'appel à propositions s'étend du 18 mai au 1er juillet.

* Le projet Beacon est distinct du projet Algonquin Reliable Affordable Resilient Enhancement (AGT Enhancement) d'Enbridge, d'une capacité de 75 millions de pieds cubes par jour, dont la mise en service est prévue en 2028.

* Sur la base des discussions concernant les besoins accrus en gaz dans la région, Enbridge a indiqué que le projet Beacon pourrait atteindre une capacité d’environ 300 millions de pieds cubes par jour, en fonction des engagements des clients.